Pontón propone una empresa pública gallega de energía y una tarifa eléctrica propia

Pontón criticó la política de prevención de incendios de la Xunta, al denunciar que “non asumen que o dos incendios é un dos grandes problemas que ten Galicia, e que hai que cambiar de cheo a política ambiental”.

La portavoz nacional del Bloque tildó el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicial, el Pladiga, “repetitivo” con lo visto en otras ocasiones, y volvió a recordar que “os lumes apáganse no inverno, non no verán”.

También respondió a las críticas del conselleiro do Medio Rural, José González, que en una entrevista en Radio Galicia había lamentado que se centrasen en las fotos del material envejecido y no en los nuevos medios. Pontón afirmó que “o grave é que existan esas fotos, non que se mostren”, y censuró que “os servizos de extinción traballen sen os medios adecuados”. “É unha mostra do desleixo do PP en política forestal”, zanjó.