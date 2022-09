Pontón reclama que Galicia reciba o que lle corresponde dos impostos ás eléctricas

Desenvolver un novo modelo enerxético que teña o maior retorno posible para Galicia como zona produtora neste sentido. Esta é a a proposta da nacionalista Ana Pontón, quen este venres asegurou que “os impostos ás eléctricas teñen que vir para quedar, non poden ser unha medida conxuntural, e Galiza debe recibir a parte proporcional que lle corresponda por eses novos impostos que se anunciaron que se van crear e a recadación debería ser transferida ao noso país para compensarnos precisamente por ser unha zona produtora”.

Así o manifestou logo da reunión que mantivo na Coruña coa representación sindical da empresa de atención telefónica Teleperformance –afectada pola perda de emprego debido á deslocalización do servizo da cidade e na que, xunto co portavoz municipal, Francisco Jorquera, e a deputada Mercedes Queixas, trasladou todo o apoio do BNG a unha reivindicación que cualificou como “xusta”.

“É impresentable que nesta crise de prezos na que o lobby eléctrico se está forrando literalmente, non só o faga senón que ademais estea traballando para que se perda emprego que había localizado no noso país”, reprobou, para avanzar a continuación que o Bloque levará este tema ao Concello da Coruña o próximo xoves e ao Congreso e ao Parlamento galego, en canto se recupere a normalidade parlamentaria.

Segundo recalcou, “non podemos permitir que no medio desta crise se vaian a perder 90 postos de traballo na Coruña por unha decisión que o único que busca é o máximo lucro”, polo que apelou á responsabilidade das Administracións sobre o modo no que están actuando as eléctricas. “Xunta e Goberno central deben actuar para evitar este tipo de deslocalizacións e para que teñamos unha normativa que realmente protexa o traballo que hai no noso país e se garanta unha atención de calidade ás persoas usuarias do sistema eléctrico”, dixo.

Unha actuación que a líder nacionalista enmarcou no debate aberto sobre cal debe ser o modelo enerxético, unha vez que, segundo dixo, queda demostrado “o fracaso rotundo dun modelo no que o lobby eléctrico manda”, polo que insistiu na necesidade de ir cara a un novo modelo que cambie “as regras do xogo”. “

“Cremos que é unha cuestión fundamental”, incidiu, para insistir a continuación na necesaria creación dunha empresa pública de enerxía “que nos permita ese retorno ao país” e dunha tarifa eléctrica galega “que nos compense por ser unha zona na que se produce enerxía e na que, polo tanto, se nos compensen os custes sociais e os custes ambientais da produción enerxética”.

chamamento á xunta para que se poña do lado dos traballadores Pontón fixo un chamamento ás Administracións “para que non miren para outro lado” porque, segundo recalcou, “hai unha responsabilidade e unha capacidade para presionar tanto á propia Teleperformance como a Naturgy”. “O mínimo é un pronunciamento por parte da Xunta e que se poña do lado dos traballadores e das traballadoras e non do lado do lobby eléctrico”, concluíu.