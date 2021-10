Pontón reflexiona y el BNG se ‘habilita’ para jugar su baza en 2024

¿Será Ana Pontón la líder del Bloque Nacionalista Galego a partir del 7 de noviembre? ¿Será la candidata para convertirse en la primera presidenta mujer y nacionalista de la Xunta en 2024? Son las grandes preguntas que se hace no sólo el nacionalismo gallego, sino también buena parte de la sociedad que mira hacia el Bloque como la alternativa más fuerte al intratable PPdeG de Feijóo.

Ana Pontón todavía no destapa sus cartas. Su proceso de reflexión sigue su camino, por más que los periodistas traten de encontrar alguna grieta para dilucidar su futuro, y por más que el presidente trate de acorralarla una y otra vez en las sesiones de control en el Parlamento.

Tres días antes de la celebración de la Asamblea del 7 de noviembre concluye el plazo para presentar las candidaturas. Una vez que pase el debate del Estado de la Autonomía, y antes de que se convoque el de los Orzamentos serán dos semanas de asueto en las que Pontón tendrá que decir si da o no el paso para el reto más ambicioso del Bloque Nacionalista Galego.

El apoyo explícito lo tiene. En la presentación del lema de la campaña, Olalla Rodil, viceportavoz parlamentaria y mano derecha de Pontón no pudo ser más clara: “É fundamental traballar dende xa para que, por primeira vez, a Xunta en 2024 esté presidida por unha muller ncionalista e feminista como estou segura de que é Ana Pontón”.

También respondió de manera tajante el secretario de Comunicación, Xavier Campos, que declaró que “a totalidade da militancia do Bloque e a maioría da sociedade que quere un cambio desexa que Ana Pontón sexa a líder que o lidere. Cada vez máis xente comparte esa reflexión. Non é únicamente a líder do BNG. É a líder da sociedade que quere cambio político en Galicia”.

En todo caso, piden respeto para los tiempos que necesite la portavoz nacional para tomar la decisión, antes de la cita en el Coliseum de A Coruña que debe servir para renovar nombres, equipos e ideas y para habilitar al BNG para la nueva etapa que llega.

El Bloque cierra el lustro 2016-2021, que comenzó con la entrada contra pronóstico en el Parlamento de Galicia y que concluyó con la formación con 19 escaños, liderando la oposición. Por el medio, recuperaron la presencia en el Congreso de los Diputados y la mantuvieron en Europa.

Una etapa “tremendamente exitosa” en palabras de Rodil, a la que sucede otra, muy ambiciosa, en la que buscarán “ensanchar a base social” para aspirar a gobernar en 2024.

Los nacionalistas salen “a gañar” en este nuevo ciclo, que comienza con el lema Gañar unha nova Galiza. Una era en la que quieren seguir trasmitiendo “ilusión, esperanza e ambición”. Campos resaltó que “hai expectativa e ilusión que vai moito máis alá do BNG” de que se pueda conseguir un cambio de color en la Xunta en 2024, cuando el PPdeG llevará 15 años gobernando.

Aspiran a “transformar o país” con un “reforzo organizativo e militancia”, con debates que habrá en asambleas locales hasta el 24 de octubre, antes de sentar las bases, la dirección y la figura de quien pilote la nave nacionalista durante los siguientes cinco años.

Los nuevos carteles, que tendrán amplio recorrido en redes sociales, con la idea de xGZ como eje central, “ten deseño en coherencia coa liña estética do BNG”, en la que el “elemento central é un por Galicia, porque é o que nos move”. “Somos unha organización nacionalista, traballamos por Galicia, e a lealdade á sociedade galega é o noso eixo fundamental”, detalló Xavier Campos.

Con la presentación de la línea estética y del lema, el Bloque dio el pistoletazo de salida de la carrera antes de la Asamblea Nacional. Una cita en la que los nacionalistas darán por cerrada una etapa de éxitos y de crecimiento, y en la que “sairá a gañar” en el ciclo más ambicioso. En estas semanas solo queda despejar una incógnita. ¿Pilotará la nave Ana Pontón? Todos esperan que sí.