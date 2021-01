Pontón reivindica o BNG como "muro de contención" fronte á "confrontación" do PP e o "servilismo" do PSdeG

SANTIAGO. EP. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reivindicou a formación frontista como o "muro de contención" fronte ao "sucursalismo" no que ve instalados a PP, ao que acusa de exercer unha postura de "confrontación estéril", e a PSdeG, do que censura o seu "servilismo inútil" ante as decisións do Goberno central. A mensaxe foi lanzado pola líder nacionalista durante a súa interevención na homenaxe do Bloque á figura de Castelao celebrado na mañá deste domingo na igrexa de San Domingos de Bonaval, en Santiago, onde descansan os restos do rianxeiro no Pantéon de Galegos Ilustres.

"Quero aproveitar este acto de homenaxe a Castelao para recalcar cal é a esencia do BNG: defender Galicia. Unha declaración de principios que quero expresamente recalcar neste momento en que o país necesita recibir un trato xusto e porque estamos neste escenario de crise o BNG é o muro de contención contra a discriminación e o agravio que recibe do Goberno do Estado, antes co PP e agora co PSOE", sentenciou Pontón. A líder da formación frontista subliñou que "a lealdade" a Galicia do BNG "nin é discutible nin é negociable" e é o que a diferenza das forzas estatais "que fan o que lles mandan desde Madrid".

Así, cargou contra PP e PSOE, aos que acusa de defender "unha cousa e a contraria en función de quen sente na Moncloa", o que levou a Pontón a sentenciar que Galicia "necesita máis que nunca" á súa organización política "traballando a favor do país". "Nin confrontación estéril a favor de Pablo Casado, nin servilismo inútil a favor de Pedro Sánchez", continuou Pontón, que puxo como exemplos disto cuestións como o impacto do Brexit na frota pesqueira galega, a crise do sector industrial en Galicia "con Alcoa á cabeza" ou as peaxes da AP-9.

Nesta liña, sostivo que o BNG "goberne quen goberne sempre di o mesmo: basta de estafa e basta de agravio".

SUBIDA TARIFA LUZ: "VERGOÑA"

Así mesmo, Pontón tachou de "vergoña" a "histórica" subida da factura da luza "en plena onda de frío", o que, no caso de Galicia, "impide ás familias e empresas" da comunidade "beneficiarse" de que o territorio galega sexa produtor de electricidade. "Vergoña para as eléctricas que volven comportarse con usura pero tamén para os gobernos que o permiten e, como temos as mans libres, seguimos reclamando unha tarifa eléctrica galega", engadiu Pontón.