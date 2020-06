Pontón testará el sosiego y la ecuanimidad que da al BNG

Ana Pontón Mondelo (Sarria, 1977) se enfrenta el próximo 12 de julio por segunda vez a las urnas como candidada del BNG a la presidencia de la Xunta. Y si en la primera ocasión, en septiembre de 2016, tras haber sido elegida portavoz de la formación en febrero, evitó la debacle que muchos presagiaban para la formación frentista, ahora lo hace con las encuestas apuntando que el Bloque doblará su presencia en escaños en el Parlamento de Galicia, pasando de la media docena actual a la docena, fruto de su labor al frente de la organización.

Con un perfil nuevo para el nacionalismo, sin la oratoria y ortodoxia enfarragosa que muchas voces internas elogian frente a predecesores como Xosé Manuel Beiras, Guillerme Vázquez o Xavier Vence, en el BNG la ven como una mujer de su tiempo que mejoró mucho tanto desde el punto de vista de la comunicación y puesta en escena como del peso político.

Los numerosos miembros de la organización consultados evitan entrar en detalles sobre su perfil anterior al liderazgo, que desde otras formaciones sitúan como claramente más arisco o áspero, y ponen el foco en que desde que accedió a la portavocía nacional asumió su papel referencial como paraguas no sólo para el nacionalismo sino también para la sociedad gallega con un rol marcado por la “ecuanimidade con todo o mundo”.

“É capaz de escoitar, de atender e, por responsabilidade, foi capaz de facer o cambio. Foi quen de ampliar horizontes con xente de fóra do BNG”, abunda una de las voces que accedió a dar su opinión. “Escoita, procesa e asimila para aprender”, apostilla otra diferente.

Para quienes vivieron dentro del Bloque las etapas convulsas que tras años de tensiones acabaron en 2012 en la fractura de la organización en casi dos mitades, uno de los rasgos que marca la etapa iniciada por Pontón es que con su carácter fue capaz de llevar “tranquilidade” a la militancia y a los órganos de dirección. Con un conocimiento interno de la formación exhaustivo, no en vano entró a militar con 17 años de edad, antes incluso de su etapa universitaria en la que estudió Ciencias Políticas e da Administración en la USC, Pontón asoma además su rostro en un mundo de marcado tinte masculino.

Y ahí, destacan de forma unánime todos los nacionalistas que optaron por dar su opinión, aflora otro rasgo que define a la candidata frentista a la Xunta: “o autocontrol e a moderación”.

“Ten moito autocontrol das paixóns. Nunca se ve superemocionada ou chorando”, apuntan, a diferencia de una de las características que marcó la época de Beiras. Frente a quienes no ven en los liderazgos pasionales un defecto, otros consideran que esta “impronta” de la candidata a la Xunta no resta enteros a su labor, porque pese a que es muy difícil sacarla de sus casillas, es capaz de mantener sus posiciones políticas frente al popular Alberto Núñez Feijóo con un lenguaje que funciona en la sociedad, lejos del de sus predecesores en el cargo, y “sin perder as formas” en ningún momento. De hecho, también hay coincidencia en que es muy trabajadora y concienzuda a la hora de acometer su labor, tanto parlamentaria como en las relaciones con los demás estamentos internos en el Bloque y externos en la sociedad.

Proximidad “Gaña nas distancias cortas porque é capaz de poñerse no lugar das outras persoas”, abundan, al tiempo que destacan de ella que tiene vida más allá de la organización, lejos del perfil de aquel militante o dirigente de antaño que sólo se relacionaba dentro de la órbita nacionalista sin procurar interacción externa.

Desde que hace cuatro meses nació su hija Icía, se esfuerza por conciliar vida personal y política en la primera línea, tarea para la que durante la campaña recurrirá a su madre como apoyo adicional dentro de la pareja para mantener el bienestar de la pequeña en la etapa álgida de mítines y actos por toda Galicia. Para quienes la conocen bien, “ten clara a vida persoal que quere. Eso é importante. Ter a nena faina máis humana”, remarcan.

Aunque a gusto con el liderazgo y con los datos relativos que las encuestas le otorgan al BNG, los nacionalistas no están del todo tranquilos. Cerrar el círculo pasaría por tumbar a los populares y evitar que Feijóo tome las riendas de la Xunta en un cuarto mandato con mayoría absoluta. “Se o 12 de xullo non somos quen de sacar ao Partido Popular da Xunta tamén será un pau para o Bloque, ainda que nós particularmente teñamos uns resultados excepcionais”. Sea como fuere, Ana Pontón será difícil que rompa el molde del autocontrol.