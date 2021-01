Pontón y Caballero piden más talla y medidas para encarar el futuro

La oposición gallega salió al paso de lo que consideró un discurso de fin de año propagandístico del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, lejos de los hechos reales en los que está instalada la sociedad.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, remarcó que no dio la “talla” en esta crisis y le reprochó “desertar” de sus funciones. Así, afirmó que su intervención “resume” lo que fue una constante del Gobierno del PP a lo largo de la pandemia: “a deserción das súas funcións na xestión de unha crise sen precedentes en tempos de paz”.

Galicia dio la talla en esta crisis, sin duda alguna, pero el Gobierno de Feijóo no, remarchó la dirigente. “Os galegos e as galegas estiveron á altura, dando o mellor de sí, con un comportamento exemplar, reacionando desde a solidariedad e desde o coraxe ante esta crise”.

Pero enfrente sólo tuvieron un Feijóo instalado en la “improvisación permanente”, incapaz de anticiparse y dar soluciones, incapaz de aprender de los errores, un presidente de la Xunta que, a juicio de Pontón, no toma nota de las lecciones que deja la pandemia,

En este sentido, la dirigente de la formación frentista apeló a “blindar a sanidade pública” y a poner en marcha un “novo modelo de coidados das persoas maiores que garanta una vellez digna”.

Al respecto, afirmó que desde el BNG van a trabajar para que el próximo año siente las bases de la reactivación económica y social y sea en el que se fortalezcan los servicios públicos que se demostraron imprescindibles en esta crisis”.

Para Pontón, la crisis del coronavirus requería rapidez en las decisiones, eficacia y precisión y política con mayúsculas, “desde o consenso, capaz de forxar grandes acordos a favor de este país”. “Pero nada de eso demostrou el Goberno de Feijóo”.

Al contrario, según proclamó, el presidente gallego mantuvo su “habitual soberbia”, rechazando la mano tendida del BNG con propuestas en positivo en defensa de Galicia e, incluso en este contexto de pandemia, volvió a poner los intereses de su partido por encima de los gallegos y de las gallegas.

Por otro lado, la líder nacionalista también lamentó la “incapacidade” del jefe del Ejecutivo para evitar el agravio del Estado con Galicia. No fue capaz de defender los intereses de los gallegos y de las gallegas en los presupuestos del Estado y el último ejemplo está en el reparto de los fondos europeos para la reactivación económica y social, en los que de nuevo Galicia es discriminada por el Gobierno, zanjó.

Por su lado, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, reclamó “desplegar” en 2021 “o paraugas da protección que Galicia necesita” a través de todas las medidas al alcance del Gobierno gallego para proteger a las personas de las consecuancias de toda índole derivadas de la pandemia. “Fronte á crise de maior envergadura”, recalcó Gonzalo Caballero tras el discurso de Fin de Año del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es preciso activar todo el potencial

Y es que, tras un 2020 “ano COVID”, el líder de los socialistas gallegos apeló a hacer de 2021 el año de la esperanza y de la reconstrucción.

Para eso Feijóo tiene que tener un claro compromiso de la defensa de lo “público, do benestar e desplegar todas as medidas ao alcance do Goberno galego para protexer as persoas fronte a crise de maior envergadura”. A los hosteleros, al comercio, a la cultura, los desempleados, citó como ejemplos Gonzalo Caballero, que pidió a la Xunta desplegar el paraguas de la protección que Galicia necesita.