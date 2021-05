Populares de Lugo: “La izquierda no está solucionando los problemas de los vecinos de las grandes ciudades”

política. “La izquierda no está solucionando los problemas de los vecinos de las grandes ciudades de la provincia”. Así lo expuso la presidenta provincial del PPdeG de Lugo, después de la reunión de trabajo mantenida este sábado en Vilalba con los representantes de la formación popular de los ayuntamientos de mayor población, después de la capital (Burela, Foz, Monforte de Lemos, Vilalba, Viveiro y Ribadeo) y en la que analizaron las principales lagunas de estos gobiernos municipales, regentados todos por el PSdeG, exceptuando Ribadeo (BNG), y Sarria (Independentes).

“Los vecinos están demandando otra forma de hacer política. Necesitan hechos y que cada idea lleve asociada una propuesta ejecutable”, afirmó, remarcando la falta de liderazgo de los dirigentes de estas ciudades de la provincia.

“Aquí estamos representados varios ayuntamientos de A Mariña y todos sabemos que el PSOE no está solucionando el principal problema que tenemos, el de Alcoa. Está también el de Monforte, cuyo alcalde es más noticia por su política de favorecer a los suyos –véase el cabreo de las trabajadoras del Centro do Viño y la guerra con los profesores del conservatorio–; o de A Terra Chá, donde Vilalba está sumido en una desidia absoluta y afectado por la falta de solución para As Pontes”, detalló Candia. a.s.