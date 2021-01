Populares y DO unen sus votos y la oposición intuye un acercamiento

Ourense. El pleno municipal de la ciudad de As Burgas dejó ayer una votación en la que Democracia Ourensana (DO) y el Partido Popular unieron de nuevo sus votos para no incluir en el orden del día la propuesta de retribuir a los concejales que pretendía adaptar el funcionamiento a la situación actual una vez que los conservadores abandonaron el gobierno local.

Frente a este bloque unánime en el que los díscolos de DO también mantuvieron la disciplina de voto se posicionaron los tres grupos restantes: PSdeG, Ciudadanos y Bloque, que consideran que existe un acercamiento de posturas entre DO y el PP.

A juicio de la oposición, la propuesta se retiró del orden del día porque en el futuro podrían plantearse elevar las retribuciones de los ediles conservadores para tratar de reeditar el gobierno bipartito en la capital ourensana.

En todo caso, la unanimidad entre el partido del alcalde (con los críticos de la propia DO incluidos) y los populares duró poco en la sesión plenaria. Así, en el momento de abordar la moción de la oposición contra el traslado del Museo Municipal a otro emplazamiento, como pretende el regidor de DO, Gonzalo Pérez Jácome, los discolos del partido del regidor acabaron votando a favor junto con el resto de grupos.

Jácome se quedó así con el respaldo únicamente de los dos concejales que todavía le son fieles: Telmo Ucha y Armando Ojea.

El desafío nuevamente de María del Mar Fernández Dibuja, Maite Garrido y Miguel Caride tensó de nuevo el ambiente dentro de Democracia Ourensana y su líder, Gonzalo Pérez Jácome, les amenazó con declararlos “transfugas” de nuevo.

acercamiento PP-DO El pleno sirvió a PSdeG, Ciudadanos y Bloque para cargar de nuevo no sólo contra el alcalde sino también contra el grupo popular encabezado por Jesús Vázquez.

El edil del partido del puño y la rosa José Rúas insistió en demandas a los conservadores que den un paso atrás y permitan que gobierne la candidatura más votada, en este caso, su partido.

José Araújo, de la formación naranja, incidió en la misma línea y subrayó que Jácome y Vázquez están por la labor de volver a reeditar un bipartito.

El nacionalista Luis Seara también profundizó en esa consideración ya que atribuyó la votación coincidente entre Cs y PP al hecho de empezar a preparar el entendimiento en el gobierno local.

El nuevo clima podría obedecer a que los tribunales fallaron en primera instancia en contra de la denuncia de los propios críticos de Democracia Ourensana que ponían en entredicho que fuera legal el planteamiento de Jácome de que reclamar la entrega de parte de las retribuciones a la formación.