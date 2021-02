Por los puertos de Galicia solo pasa el 2,8% de mercancía general del Estado

“Los cinco puertos gallegos en contenedores no llegan al 2% del total del Estado y en mercancía general al 3%; se habla de que somos una potencia marítima, y no somos nada, comparado con la población [5,7% del Estado], el territorio [5,84% de España] y la costa [19,5% del litoral nacional] tenemos un grave déficit que se debe mirar. Algo está fallando”. Así se expresa Fernando González Laxe, director del Instituto de Estudos Marítimos y catedrático de Economía Aplicada de la Universidade da Coruña.

Conocedor del balance de 2020 que emitió el pasado miércoles Puertos del Estado, y en el que las cinco Autoridades Portuarias de rango estatal en la autonomía globalmente descendieron un 14% en sus tráficos con respecto al año precedente, precisa que “no hay que fijarse en los grandes volúmenes que corresponden a la descarbonización, sino hay que hacerlo fundamentalmente en la mercancía general y los contenedores”.

Quien también fuera presidente de la Xunta (1987-1990) y de Puertos del Estado (2009-2012) manifiesta que el problema de descarbonización de As Pontes y Meirama en los últimos ejercicios incidieron en los puertos de Ferrol y A Coruña, pero ello ya no es la causa del descenso, porque, por ejemplo, “en el año pasado A Coruña perdió mercancía general bajando la actividad del puerto al no encontrar otros tráficos, mientras que Ferrol la mejoró mediante la captación de nuevos tráficos de contenedores”.

González Laxe estima que “el cambio de modelo y la apuesta por los contenedores que son los que dan el dinero es lo que salvó el ejercicio a Ferrol”. Por el contrario manifiesta que “en A Coruña se reivindica el tren para punta Langosteira, pero sin embargo ya se tiene en San Diego y el muelle del Centenario y cuando lo desmonten, porque están pensando en parques, jardines o viviendas, en el futuro se darán cuenta que habrá que poner de nuevo el tren y tendrán que hacerlo como en Santander con un paso elevadizo”.

“Es muy fácil tener en el puerto herculino un gran muelle de contenedores quitando la medusa, aunque hace falta gestionar bien la búsqueda de un buen operador”, enfatiza, y recuerda que “en Ferrol se tardó muchos años, les fallaron los de China, al final vino uno portugués, que no arrancó, pero al ser adquirido por una empresa turca está funcionando y es el referente del Golfo Ártabro”.

No obstante en este anñalisis en Galicia, el fuerte de los contenedores está en las Rías Baixas, principalmente en Vigo. Sobre ello el experto considera que “el problema que tiene Vigo es un tráfico de contenedores estable, y no aumenta porque Leixoes ha subido mucho”.

“El transporte marítimo se está polarizando en determinados puertos y en el frente Atlántico escogieron Leixoes y Sines, lo que perjudica el crecimiento de Vigo”, opina González Laxe, quien también recuerda que ello “sucede en España al concentrarse en Algeciras, Valencia y Barcelona, lo que está provocando que caiga el tráfico de Bilbao”.

En esta dinámica existe una clave según el economista: “Ofrecer a las empresas las rutas, frecuencias y capacidad que tiene un puerto en cuanto al tránsito de contenedores, eso es fundamental”, y añade: “Inditex trae todo de Asia en contenedores por mar, la mayor parte a Algeciras y después en camión hasta aquí; la madera está saliendo en tren ¿no puede ir en barco? Desde A Coruña, la cerveza o los vinos gallegos que van a Estados Unidos salen en barco desde Bilbao o Gijón”.