¿Por qué vivir en Ferrol?

Aquellos afortunados turistas que se pasean estos días por Ferrol se encontrarán con una ciudad tan contradictoria como apasionante. Disfrutarán de su paisaje industrial con las grúas de los astilleros asomando entre edificios como navíos. Pero también chapotearán por sus playas, con posterior parada en sus terrazas. Y recorrerán un casco histórico que oscila entre las ruinas aún presentes en Ferrol Vello y el despertar de A Magdalena, también conocida como la tableta de chocolate. Justo en el corazón dieciochesco de la urbe, despunta la reformada plaza de Armas.

El proyecto iniciado por el anterior gobierno de Ferrol en Común y continuado por el actual del PSOE supone un auténtico cambio para la ciudad: no sólo urbanístico, sino también social. Y el concejal de Urbanismo, Julián Reina, deja claro el objetivo del actual gobierno: “Poner a Ferrol de moda”.

¿En qué ha consistido la reforma de Armas? Tras la eliminación de un aparcamiento subterráneo, se colocó un suelo más compactado y seguro, se trajeron unos 20 tilos desde Holanda y se reabrió al público en mayo. En tan escaso período de tiempo y a pesar de la pandemia del coronavirus, ya se han establecido en su entorno una gran cafetería y algún comercio.

El proyecto de Armas nació de un concurso público cuando Jorge Suárez era alcalde y María Fernández Lemos concejala de Urbanismo. Y fue redactado por el arquitecto coruñés Carlos Pita, con adjudicación por 1,34 millones de euros a la UTE formada por Prosema Noroeste y Civis Global. Incluye homenajes a grandes figuras de la Ilustración, determinantes para el trazado de Ferrol: Julián Sánchez Bort, Joseph Petit de la Croix, Cosme Álvarez de los Ríos, Francisco Llobet, y Jorge Juan y Santacilia.

Julián Reina deja claro que “debemos reforzar un obxectivo alcanzado tras un longo percorrido, que é conseguir que o centro por fin esté de moda”. El proceso va acompañado de la rehabilitación de viviendas en Ferrol Vello, A Magdalena, Esteiro y el barrio marinero de A Graña, a través de la colaboración entre el ayuntamiento y la Xunta de Galicia. Y el gobierno local prepara la reforma de calles destacadas como Espartero o Igrexa.

Los resultados obedecen a la labor de diversas corporaciones. Recalca el concejal del área que “o planeamento urbanístico actual é froito do traballo desenvolvido ao longo dos últimos anos”. Pone como ejemplo “a remodelación da praza de Amboaxe impulsada polo alcalde Ángel Mato cando era concelleiro de Urbanismo no equipo presidido por Vicente Irisarri, a primeira fase da modernización do Cantón, os proxectos das rúas Sol e María, a recuperación paulatina de espazos para as persoas, a modernización do parque Raíña Sofía ata chegar á remodelación da praza de Armas”.

ESPACIOS REHABILITADOS, ESPACIOS CÁLIDOS Para que decidamos vivir en una ciudad, observamos tanto la conservación de sus espacios públicos como la oferta de vivienda. Ferrol apuesta claramente por la rehabilitación. Todavía en el mes de julio, el ayuntamiento tramitaba los expedientes para que 140 pisos o casas de espacios protegidos recibiesen ayudas incluidas en el Plan Estatal de Vivienda.

Las subvenciones rozan el millón de euros, con un aporte del 88 por ciento por parte del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana; y el resto, a cargo de la Xunta. Afirma Julián Reina que “queremos potenciar a extraordinaria calidade de vida que ofrece a nosa cidade. especialmente no casco histórico como se comproba nos últimos anos... e todo isto vai acompañado coa rehabilitación de vivendas no centro”. Se refiere a planes que “compatibilizan a iniciativa pública coa privada para a recuperación de edificios, coa colaboración con outras administracións”.

LA VIDA TRANQUILA, CAMINANDO. Para conseguir nuevos habitantes, esta ciudad también cuenta con una amplia oferta de educación pública, zonas verdes y sobre todo vida tranquila: la vida que se realiza caminando. El concejal de Urbanismo enumera que “coa recuperación en marcha das rúas Espartero e Carmen Curuxeiras, temos outro gran proxecto que transformará radicalmente o centro”. Se refiere a la calle Igrexa, entre San Diego y Carmen. “Queremos conceder o maior protagonismo aos peóns con amplas beirarrúas e árbores como gran elemento ornamental, isto dotará á nosa cidade dun espazo natural e cálido na nosa liña de proxectar a cidade para as persoas”, concluye el edil. O una ciudad refugio contra el mundanal ruido.