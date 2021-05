“Portugal é un socio clave, un irmán maior que se senta no consello da Unión Europea”

Feijóo recupera a súa axenda internacional en Portual. É importante que a volta á normalidade comece cos veciños do sur?

O contacto con Portugal debe ser unha constante por parte de todos os axentes que temos responsabilidades en desenvolver aqueles temas que atinxen a Galicia e Portugal xa que compartimos intereses comúns e debemos establecer tamén solucións e estratexias conxuntas. Desde o Eixo Atlántico así o entendemos. Nós non temos que retomar a axenda porque nunca a perdemos, tampouco durante a pandemia, onde mantivemos estreitas relacións pensando nas claves da recuperación pospandemia. No Eixo estamos a fixar esa axenda común.

Como están esas relacións e como de importantes son para saír adiante desta crise?

Nós tamén somos Portugal, e a zona ibérica atlántica ten unha casuística común e diferencial, por exemplo, da zona mediterránea, coa que se soe plantexar unha dicotomía territorial. Por iso, desde o Eixo Atlántico, no que estamos integrados preto de corenta municipios lusos e galegos, estamos convencidos de que a saída da crise debe ser conxunta.

Debe ser un socio estratéxico?

Por suposto. Un socio clave porque, se traducimos as nosas relacións en termos de familia, Portugal é para Galicia un irmán maior que, ademais, se senta no consello da Unión Europea.

Como foi a pandemia? Quedaron moitos proxectos aparcados?

O Eixo nunca deixou de dinamizar as súas actuacións. E un exemplo claro é que fomos a primeira entidade europea que mantivo unha Conferencias de Alcaldes para analizar a saída da crise provocada pola pandemia. Nesa gran xuntanza, que organizamos o pasado mes de novembro, escoitamos a un plantel dos mellores expertos, e coas conclusións deste foro definimos unha ambiciosa folla de ruta para impulsar a recuperación. Antes do verán celebraremos unha conferencia centrada en aspectos vinculados coa economía e o territorio.

A conexión de tren, esa saída sur de Vigo, é un dos proxectos capitais?

Esta saída é o único tramo que queda para conectar os portos e aeroportos desde Ferrol a Sines, e polo tanto, é clave para fortalecer a fachada atlántica ibérica cara a Mercosur, Norteamérica e Asia a través do Canal de Panamá.

Que máis fai falta, cales deben ser as vías de actuación nestes anos?

É necesario encauzar un diálogo en positivo entre todas las administracións, incluídas as locais. Os concellos debemos participar activamente nas tomas de decisións capitais, como por exemplo, no debate de como e a onde se deben encamiñar os fondos europeos da recuperación.

O Eixo segue liderando debates e accións sobre temas pendentes e vitais como son as infraestruturas, e aí está a nosa loita por avanzar no Corredor Ferroviario, imprescindible para que o noso territorio sexa competitivo no tráfico de mercancías e, polo tanto, para que as empresas crezan e sexan xeradoras de emprego e evitar que a nosa mocidade emigre en busca de oportunidades.

Outros retos se centran na sostibilidade, na dixitalización, nas políticas sociais, nas políticas urbanas e tamén nas económicas. Neste senso, cidades como Lugo, Ferrol, Santiago e Pontevedra, e un longo etcétera, somos referencias internacionais. E Portugal é unha gran adiantada á que debemos mirar con moito interese.

Retos para os que crearon cinco comisións. Imos unha a unha, para que nos conte que se espera delas, en que van traballar. Sostibilidade:

A aposta do Eixo Atlántico pola sostibilidade ven de moi atrás. Fomos o primeiro sistema transfronterizo que puxo en marcha a Axenda 21. Temos exemplos en concellos como Lugo e Pontevedra.

Política Social.

Sempre tivemos claro que non podemos avanzar na construción dun estado social se se manteñen os desequilibrios cidadáns. Esta situación agravouse coa pandemia, o que nos está a obrigar aos concellos a reforzar as nosas políticas de benestar xa que somos a administración máis próxima á veciñanza. Temos a capacidade de actuar, pero necesitamos medios.

Innovación.

A dixitalización e a investigación son pezas claves, non de futuro, senón do presente. Grazas a investigación podemos dispor agora das vacinas necesarias para saír desta crise, e vimos como a dixitalización foi a táboa de salvación para o teletraballo ou para o ensino. Pero queda moita labor por desenvolver porque as conexións dixitais son claves para fixar poboación no rural, e tamén temos que loitar contra a fenda dixital. Non podemos deixar a atrás ás persoas con menos recursos.

Economía.

A economía do futuro debe vir tamén da man da sostibilidade e da man da excelencia. Debemos evitar a economía especulativa e do low cost, porque nesa liña sempre nos gañarán os países que non teñen dereitos sociais, e urxe impulsar a incorporación ao mercado laboral da mocidade, e non podemos facelo sobre a base de contratos lixo.

Rexeneración urbana.

A recuperación pospandemia ten o seu epicentro nas cidades e as transformacións se desenvolven dentro dos termos municipais. Debemos seguir traballando na adaptación das urbes para que sexan sostibles e inclusivas, máis abertas e menos duras para a convivencia, e sempre pensando que o obxectivo final é que a veciñanza gañe en calidade de vida.