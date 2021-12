PP busca que o Bloque desaprobe no Hórreo a independencia galega

O Grupo Popular (PP) lanzaralle un novo dardo ao Bloque Nacionalista Galego (BNG) e proporá no Pleno desta semana que o Parlamento de Galicia renove o seu compromiso e apoio á vixente Constitución Española e ao Estatuto de Autonomía de Galicia, rexeitando calquera iniciativa que promova a independencia da nosa comunidade autónoma ou calquera outra. “Será o momento oportuno para coñecer realmente o que defende o Bloque, que un día afirman que non son independentistas, pero si soberanistas; e ao día seguinte insisten na súa loita pola independencia de Galicia”, dixo a súa viceportavoz, Paula Prado.

A actividade parlamentaria dará comezo este martes coa celebración da sesión plenaria para a aprobación dos orzamentos da Xunta do 2022, cifrados en 11.627 millóns e que se sitúan, segundo os populares, como “os máis altos da historia de Galicia”.

“Están dirixidos, principalmente, a avanzar cara a reactivación e a recuperación da economía galega logo da pandemia sanitaria, cos maiores recursos para o gasto social e o emprego, e con novas rebaixas fiscais”, explicou Prado, quen incidiu que as contas “consolidan o modelo que Galicia vén aplicando nos últimos anos, baseado en máis investimento, menos ratio débeda/PIB e menos impostos”.

Despois, e xa no Pleno ordinario, terá lugar a elección de tres novos membros do Consello de Contas de Galicia: Anxo Ramón Calvo Silvosa, proposto polo Bloque Nacionalista Galego; e José Antonio Redondo López e Tomás Pérez Vidal, propostos polo Grupo Popular.

Por outra banda, a viceportavoz popular lembrou que este ano 2021 cómprense 40 anos da aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia e da constitución do Parlamento de Galicia, tempo no que “Galicia viviu unha das mellores e máis prósperas etapas da súa historia, con importantes avances a nivel económico, social e cultural”.

“Por este motivo, o Grupo Popular considera oportuno que o principal partido da oposición fale claro e diga a verdade respecto dos seus proxectos de futuro para Galicia, porque os galegos teñen dereito a saber que defende cada formación política que os representa e nada mellor que poñer enriba da mesa unha proposición non de lei que reafirma o compromiso e apoio á vixente Constitución Española e ao Estatuto de Autonomía de Galicia”, indicou.

Neste senso, Prado lamentou que “estamos ante o BNG máis radical da súa historia: que se manifesta xunto con Bildu pedindo un Euskadi independente; que festexan o 1 de outubro, aniversario do referendo ilegal pola independencia de Cataluña; que invita a Galicia a impartir doutrina ao independentista Gabriel Rufián; ou que demanda unha tarifa eléctrica galega, esixe a nacionalización forzosa de empresas ou está en contra de calquera proxecto empresarial que sexa positivo, cree emprego e traia riqueza para Galicia”.

“Este é o verdadeiro BNG, non o que queren vender os propios nacionalistas galegos: un BNG que comparte listas e proxecto político con Bildu e con Esquerra Republicana de Cataluña; sometido ao PSOE de Madrid, a cambio de pactos para colocar á súa xente nas deputacións e concellos de Galicia; e que votou a favor de que Pedro Sánchez sexa Presidente do Goberno e volveu confirmalo negándose a votar en contra dos orzamentos do Estado, a pesar de que bloquearon todas e cada unha das emendas que presentou o BNG no Congreso”, sentenciou a viceportavoz.