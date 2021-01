PP y BNG instan al Gobierno a rectificar la demora en la rebaja de peajes en la AP-9

Parecía que con la aprobación de los presupuestos generales del Estado el pasado diciembre el culebrón del debate vivo desde hace años sobre la rebaja de los peajes en la Autopista del Atlántico estaba finiquitado, pero no ha sido así con la demora en su aplicación. El PP y el BNG exigieron al Gobierno que rectifique y, en todo caso, los populares pusieron el foco en que no sólo no se rebajan las tarifas sino que se suben, los nacionalistas tildaron de inadmisible que se retrase más esa rebaja, que el Ministerio de Transportes estableció el domingo en un horizonte de seis meses.

Los diputados conservadores de Galicia en las Cortes, encabezados por el ourensano Celso Delgado, registraron ayer una iniciativa pidiendo la comparecencia del ministro de Transportes, José Luís Ábalos para aclarar las cuestión y también la comparecencia del secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para abordar el mismo asunto.

Mientras, el parlamentario frentista en el Congreso Néstor Rego registró otra iniciativa preguntando al Ministerio cuáles son las previsiones del Gobierno para comenzar a aplicar las medidas previstas en el Acuerdo de Investidura firmado a 4 de enero de 2020.

En este sentido, criticó que desde el Ejecutivo se apunte a los descuentos a lo largo del “primer semestre del año” ya que no es aceptable “que a estas alturas se esté hablando de un plazo de seis meses cuando tuvieron desde enero de 2020 para prever los cambios normativos necesarios”.

“¿Quieren que creamos que elaborar ese decreto lleva año y medio? ¿Es que pretenden reírse de todos los gallegos y gallegas? El BNG no lo va a consentir”, remarcó Rego en un comunicado.

Al respecto, el dirigente nacionalista subrayó que “tres semanas” son suficientes para que el departamento de José Luis Ábalos pueda proceder a aprobar los cambios reglamentarios para que las rebajas entren en vigor el 1 de febrero “como muy tarde”.

De no acometer los descuentos en las primeras semanas del año, desde el BNG insisten en que llamarán a la sociedad gallega a movilizarse para forzar al Gobierno “a cumplir lo previsto en el acuerdo de investidura y a asumir en la práctica los compromisos con Galicia”.

reproches a los populares Mientras, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, reprochó al Partido Popular que la Autopista del Atlántico “debería estar libre de peaje desde hace años” y destacó que el actual Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ofrece una “respuesta histórica” con la rebaja del coste anunciado por el Ministerio de Transportes.

“Estamos resolviendo una decisión del gobierno del PP, por el cual una autopista que tenía que ser pública y libre de peaje tiene que estar sujeta a peaje por concesión”.

A preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa en A Coruña, Javier Losada rechazó concretar cuándo podría entrar en vigor el “abaratamiento”, pero sí explicó que no serán una “cuestión puntual”. Los descuentos, subrayó, “se harán durante toda la vida de esta concesión”.