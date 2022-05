PP y PSOE se pasan la pelota con el futuro de Jácome aún en el aire

El futuro del alcalde de Ourense, Gonzálo Pérez Jácome, sigue en el aire mientras populares y socialistas se pasan la pelota sobre quien tiene más responsabilidad en que el líder de Democracia Ourensana, que esta semana empujó a una sindicalista a las puertas del Concello, ostente el cargo.

Había expectación por lo que podía ocurrir tras el incidente, que mereció el rechazo unánime desde las filas del PPdeG. Este jueves Alfonso Rueda, próximo líder de la organización, visitaba la ciudad para presentar su candidatura y allí coincidió con el presidente provincial, Manuel Baltar, quién aprovechó para ofrecerle su “mayor y más leal” colaboración.

En esa cumbre poco o nada se dijo del altercado pese a que, por la mañana, el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, tachó de “injustificable” la actitud del alcalde, que requiere “disculpas” a la sindicalista a la que empujó y a toda la ciudadanía de la tercera ciudad en población de Galicia.

Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Feijóo destacó que Jácome no es de su partido, sino de Democracia Ourensana “y le corresponde a ese partido decidir qué hacer”. No mencionó el pacto con el PP que lo llevó a la Alcaldía y centró sus críticas en el PSdeG, partido que pretendía presidir la Diputación a cambio de hacer regidor al candidato de D.O.

El hasta hace un mes líder del PPdeG indicó que el partido en Galicia, que no cubrirá su vacante hasta el congreso del 21 y 22 de mayo, actuará en las próximas semanas, y se desligó de la decisión que pueda tomar. Lo que sí afirmó es que la actitud de Jácome “no es admisible y necesita una disculpa explícita”.

En su intervención insistió en que el PP ofreció al PSdeG un pacto para que gobernase la lista más votada en la ciudad; la de los socialistas, siempre y cuando también dejasen gobernar en la Diputación la que entendían que había sido la lista más votada para ese órgano, la del PP, “pero el PSdeG dijo no”.

“Si el PSdeG quiere cambiar de opinión lo tiene muy fácil, que se ponga en contacto con el PPdeG y se lo traslade de forma oficial”, concluyó, sin llegar a pronunciarse sobre si Jácome debería dimitir o si su partido debería retirarle el apoyo.

Un recado del que tomó buena nota el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, que respondió a estas declaraciones instado al presidente de la Xunta en funciones a “aplicar” en la ciudad el principio de la lista más votada para que Ourense pueda tener un alcalde socialista.

“Mañana mismo, si quieren, a las 10,00 horas, nos sentamos en una mesa y que se aplique el principio que Núñez Feijóo defiende, la lista más votada y la ciudad de Ourense tendrá un alcalde socialista que responderá a la voluntad mayoritaria de la ciudad”, apuntó.