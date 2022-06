Premio á alumna mellor valorada nas prácticas

recoñecemento O premio ao alumno mellor valorado nas prácticas externas extra curriculares que xestiona o Consello Social recaeu este ano na estudante do grao en Historia da Arte, Irene Montserrat Blanco Boullosa, quen realizou prácticas en Artgrafic (Galería Joan Prats) do 11 de novembro de 2021 ao 11 de febreiro de 2022. “Estou moi orgullosa. As prácticas extra curriculares foron para min unha experiencia moi importante porque puiden aplicar algunhas das cuestións que aprendín no grao e conformaron o meu primeiro contacto co mundo profesional (...) Axudáronme a entender un pouco máis como funciona o mundo da arte contemporánea”, explicou Blanco Boullosa ao recibir o galardón de mans da presidenta do Consello Social, Cecilia Sierra. O premio, informou a USC, está dotado con 1.500 euros e outórgase dúas veces ao ano, coincidindo cos períodos de prácticas das convocatorias de febreiro e setembro. REdac.