Premio a Galán, de Iberdrola, por su impulso a Ferrolterra

La propuesta partió de la la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal: había que premiar al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por su compromiso con la comarca en particular, y con toda Galicia y con sus energías renovables en general. La patronal coruñesa dio luz verde y entregó el reconocimiento este viernes en el hotel NH Finisterre de la urbe herculina.

En el acto, Galán quiso mostrar así su compromiso en “seguir apoyando el tejido industrial de Galicia y para dinamizar la economía”. ¿Cómo? Recordó que la empresa presentó planes de 4.400 millones de euros para los fondos europeos Next Generation que generarían 20.000 empleos en la comunidad “en ámbitos de vanguardia como el almacenamiento hidroeléctrico, las energías eólica y marina flotante, la movilidad eléctrica o el hidrógeno renovable para la producción industrial de metanol verde”.

Lo hizo en un acto en el que, junto a la cúpula de la Confederación de Empresarios de A Coruña, participaron el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; también el líder de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites; y el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Garamendi aprovechó su intervención para reivindicar la importancia de la inversión privada en los fondos de recuperación: “Algo tan o más importante que los fondos son las reformas que hay que hacer o las contrarreformas que no hay que hacer. Para que esto funcione no se puede hacer la reforma laboral de que la que se habla, hay que proteger la propiedad privada y hay que dar estabilidad, porque sin estas condiciones no van a valer de nada”, alegó. Garamendi resaltaba además que los fondos llegarán a las pymes en Galicia por compañías como Iberdrola, que además de “ser una gran empresa vasca y española, será una gran empresa gallega”.

Núñez Feijóo, por su parte, reclamó un acuerdo entre todas las organizaciones políticas sobre las energías renovables, e incidió en la importancia de llegar a acuerdos para revitalizar la comarca de Ferrolterra y mantener a Galicia en la élite del sector.

Expresó su reconocimiento al presidente de Iberdrola “por su compromiso con la comunidad, con el empleo y con las familias gallegas”. En concreto, tuvo un especial agradecimiento para Galán por “su compromiso con la ciudad de Ferrol en los momentos de dificultad”. Por eso lo calificó de “gallego por convicción” y le invitó a seguir “trabajando e invirtiendo en Galicia”. “Cada euro que se invierte en Galicia es seguro”, le aseguró Núñez Feijóo.

Apuesta por la comunidad

Ignacio Sánchez Galán, mostró su agradecimiento tras recibir el galardón. “Sé que un reconocimiento de tanta importancia como éste genera también una responsabilidad. Y podéis estar seguros de que mi propósito es que Iberdrola siga apoyando a la sociedad gallega como hasta ahora, ejerciendo un fuerte efecto tractor sobre su tejido empresarial y siendo un agente dinamizador de su economía. Porque sabemos que nuestro presente y nuestro futuro está ligado al de aquellos que trabajan cada día con nosotros: empresas pequeñas, medianas y grandes en todas las regiones en las que estamos presentes”, dijo.

Galán destacó que la compañía cuenta en Galicia con más de 200 proveedores a los que, solo en el último año, ha realizado compras por cerca de 600 millones de euros. “Y esperamos seguir incrementado en los próximos años con el plan que hemos presentado para hacer de Galicia un polo de desarrollo de la transición energética, dentro del programa europeo Next Generation EU”. De ahí sus apuestas ligadas a los fondos Next Generation.

Reconoció asimismo que “la trayectoria de Iberdrola en esta tierra a lo largo de casi un siglo no habría sido posible sin la colaboración constante del tejido empresarial e industrial gallego, que en los últimos veinte años se ha convertido también en compañero de viaje en nuestro crecimiento internacional”. “Tenemos ante nosotros un futuro prometedor y brillante –subrayó–, hacia el que queremos avanzar a vuestro lado”.