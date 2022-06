Preto dun cento de investigadores fan seu o Centro das Paisaxes Atlánticas

Santiago. Preto dun cento de investigadoras e investigadores integrarán o novo Centro Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (Cispac), que onte botou a andar coa reunión en Santiago do personal dos campus galegos que no seu seo van abordar o estudo da paisaxe dende unha perspectiva interdisciplinaria. A xuntanza de onte organizouse coa vontade de que estes 52 investigadores sénior e 21 júnior “fagan seu o CISPAC”, tal e como afirmou o director científico do centro, o catedrático de Historia Contemporánea da Universidade compostelá Lourenzo Fernández Prieto, co obxectivo de traballar “na lóxica da sustentabilidade”, engadiu.

Tratarase así de dar respostas aos retos contemporáneos dende ámbitos de investigación diversos como a Historia, a Historia da Arte, a Xeografía, a Arqueoloxía, a Economía, a Socioloxía e outras areas de ciencias experimentais e tecnolóxicas enxergadas na axenda científica.

O persoal investigador deste centro de nova xeración, que terá a súa sede no edificio Fontán da Cidade da Cultura, estrutúrase arredor de cinco campos de estudo sobre as Paisaxes: paisaxes que teñen xente, paisaxes que producen, paisaxes que se gobernan, paisaxes que teñen patrimonio e paisaxes visitadas.

A xornada no Gaiás constou dunha visita guiada polas instalacións do centro para, a continuación, acoller a presentación do seu plan estratéxico e axenda científica, así como o plan de acción para este ano. A quenda de mañá rematou co acto institucional no que participaron o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e os reitores de Santiago e A Coruña, Antonio López e Julio Abalde respectivamente; así como a xerenta da UVigo, Raquel Souto. Xa en quenda de tarde, desenvolvéronse as primeiras sesións de traballo dos cinco campos de coñecemento que estruturan a axenda científica.

A incorporación do persoal investigador serve de punto de partida para o inicio da actividade deste centro, co obxectivo de emerxer como unha referencia internacional no ámbito das ciencias sociais e das humanidades. Deste xeito, “converterémonos nun espazo de referencia a nivel internacional”, engadiu o director científico do Cispac.

Outra das ambicións do centro é conformar unha estrutura de investigación que posibilite a coprodución de coñecemento con actores galegos e internacionais, así como ser un instrumento de apoio das administracións no deseño de estratexias e políticas en materia de desenvolvemento, demografía, agroecoloxía, sustentabilidade, montes comunais, turismo e patrimonio.

“Sumamos o talento, as ganas, a ilusión e as capacidades de todos os que estamos aquí para desensolver un proxecto de futuro”, dixo o conselleiro Román Rodríguez durante o acto institucional, no que apostou por que todas as áreas de coñecemento sexan capaces de “xerar sinerxias” para “dar respostas útiles” ás necesidades e os retos da sociedade. “Sabemos cando temos que competir e tamén cando temos que colaborar”, dixo pola súa banda o reitor da Coruña, Julio Abalde, respecto da colaboración entre as tres universidades galegas. REdacción