Prevé una sensible mejora el PPdeG de los datos de Feijóo en las municipales

Santiago. Los populares gallegos encaran con buen ánimo la cita con las urnas de 2023 para elegir alcaldes y alcaldesas y están seguros de que mejorarán los resultados cosechados en los anteriores comicios, en los que todavía lideraba el partido Feijóo.

“Creo que es posible y creo sinceramente que el año que viene vamos a tener magníficos resultados” y que “vamos a mejorar sensiblemente los resultados del año 2019, sí que lo creo”, señaló el presidente de los del charrán , Alfonso Rueda, durante el comité de dirección del partido en el que abordaron la campaña iniciada bajo el lema “1proxecto313obxectivos” en alusión a la unidad frente a la oposición y a la aspiración de salir a ganar en todos ellos.

El PP gallego encara las elecciones municipales como un importante reto para la nueva etapa después de que, en el campo municipal, bajo el liderazgo de Feijóo, el partido solo gobernó en A Coruña, Ferrol y Santiago entre 2011 y 2015 y en Ourense, entre 2015 y 2019. Esto no significa que desde 2007 –primeras elecciones con Núñez Feijóo al frente– el PP no haya ganado en más ciudades; sino que no logró la mayoría suficiente para gobernar.

Así, el comité de dirección refrendó a los candidatos elegidos por las juntas locales para las siete ciudades; Borja Verea (Santiago), Miguel Lorenzo (A Coruña), José Manuel Rey (Ferrol), Marta Fernández-Tapias (Vigo) Rafa Domínguez (Pontevedra), Elena Candia (Lugo) y Manuel Cabezas (Ourense).

A todos ellos, Rueda les agradeció su “disposición y valentía” y les brindó su confianza al tiempo que puso en valor las cualidades de los elegidos para representar al PP y que destacan por su “talento, experiencia, proximidad y altura de miras”. La encomienda para todos es clara: “ánimo” pero también “mucho trabajo” durante los próximos 300 días que restan hasta mayo de 2023. e.p.