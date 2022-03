Primeras pistas sobre el relevo en la Xunta: decisión previsible y sin prisa

Hace apenas una semana el PP era un polvorín. El enfrentamiento abierto entre la cúpula de la calle Génova e Isabel Díaz Ayuso amenazaba con hacer saltar todo por los aires. Este jueves, sin embargo, Alberto Núñez Feijóo, con todas las papeletas para ser presidente de la formación tras oficializar su candidatura, daba definitivamente la crisis por “zanjada” tras el compromiso interno de cerrar heridas y llamaba a mirar hacia adelante.

“Ya estamos en el futuro. Hemos de analizar el pasado para no cometer los errores del pasado, sin duda; del pasado no podemos renunciar, pero tenemos que aprender. En este momento estamos absolutamente metidos en el futuro”, advirtió el dirigente popular, quien este miércoles apeló a la unidad durante su intervención en el Mulsiusos do Sar y fijó una meta electoral clara: derrotar a Pedro Sánchez en las urnas.

Toca pasar pantalla y, en este sentido, preguntado tras la habitual reunión semanal del Ejecutivo gallego, celebrada en Ourense, empezó a dejar las primeras pistas sobre su relevo en la residencia oficial de Monte Pío. Así, reafirmó que Galicia tiene garantizada la “estabilidad” y apuntó que no impulsará un cambio apresurado, sino que lo ajustará “a las formas” con el objetivo de “acertar” . La Comunidad “no merece una equivocación” del partido que recibió “la confianza mayoritaria” de los gallegos en las urnas, aseguró, avanzando decisiones “previsibles”.

“Habrá respuestas previsibles en un partido previsible”, sentencio, ante los periodistas que, entre otras cuestiones se habían interesado por el papel del vicepresidente primero, Alfonso Rueda, como el que suma más posibilidades para convertirse en sucesor, o por si el PPdeG y la Xunta tendrán al mismo líder o se abrirá una posibilidad de bicefalia.

El presidente, quien afirmó que no podrá compaginar Xunta y PP sine die –se espera un periodo de transición de unas semanas o pocos meses–, pidió respeto a sus tiempos. “No soy el presidente del PP y no puedo actuar como si lo fuera”, justificó. Avanzó que su prioridad, en clave de partido, es el congreso extraordinario de Sevilla fijado para principios de abril y aseguró que, cuando vaya cumplimentando los detalles de cara a esta cita y si toma las riendas de su formación, vendrán los siguientes pasos.

“Intenté no defraudar nunca a Galicia y no pienso defraudarla con decisiones posteriores”, proclamó, para insistir en que tendrá que articular los nuevos pasos si logra liderar el PP. Pero también advirtió que las decisiones de su relevo no dependen “exclusivamente de él”.

Para adoptarlas, cuando toque, apuntó a la legislación y a los Estatutos de su partido que, en el ámbito orgánico, por ejemplo, permiten varias fórmulas: desde un dirigente, por ejemplo el secretario general (Miguel Tellado), que asuma las riendas de forma interina; hasta la elección de un presidente en el Comité Ejecutivo; o un congreso extraordinario también en Galicia.

Incluso se podrían combinar las dos vías, apuntan algunas fuentes, que el secretario general tome las riendas de forma temporal hasta que se ratifique la sucesión en la Xunta y que después se elija, por la vía que corresponda, al nuevo presidente del PP. Si cuando llegue el momento es “preguntado”, Feijóo aseguró que dará su opinión “de forma intensa” y todas las respuesta serán “previsibles” y encaminadas a garantizar “la estabilidad al partido más grande de Galicia” y a las instituciones de la Comunidad.

De vuelta a la situación del PP en España, sobre el futuro de Pablo Casado y Teodoro García Egea, Feijóo eludió entrar. “Son diputados en las Cortes y tienen su acta”, por lo que “les corresponde a ellos ejercer sus derechos o tomar otra decisión”, dijo. Acerca de un posible pacto con Vox en Castilla y León, también dejó el tema en manos de Mañueco, que debe “garantizar la estabilidad”.