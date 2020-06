Prioridade polos coidados e unha transición enerxética xusta

As Pontes. A candidata do BNG á presidencia da Xunta, Ana Pontón, asegurou que, se accede ao Goberno tras as eleccións autonómicas do 12 de xullo, impulsará unha “transición enerxética xusta” e garantirá que “non se mercadee” cos coidados, que, ao seu xuízo, deben ser un “dereito” en lugar dun “negocio”.

No marco dun acto celebrado este mércores nas Pontes (A Coruña), Pontón afirmou que unha presidencia nacionalista “traballará para defender” Galicia, o que, na súa opinión, consiste en garantir unha “transición enerxética xusta” cun plan de industrialización. Mentres, contrapuxo as propostas da súa formación co “pim-pam-pum do PP e o PSOE”.

Así, Ana Pontón concretou que o proceso de industrialización exposto contará cun plan plurianual para comarcas afectadas ao que se dotará de recursos, e subliñou que non se pode aludir á falta de orzamento despois de “pór sobre a mesa” 90.000 e 5.000 millóns “para rescatar á banca e as radiais madrileñas”.

Neste sentido, asegurou que resulta preciso un plan económico para atallar a crise demográfica de Galicia, que, na súa opinión, mostra “o fracaso do modelo económico, político e social do PP”.

Deste xeito, Pontón puxo en valor os recursos dos que ten Galicia e reprobou que os galegos non conten con descontos na tarifa eléctrica a pesar da produción desta enerxía realizada nesta comunidade. Así, insistiu en que o BNG busca que Galicia “controle os seus recursos” e que estes non se “expolien”.

Así mesmo, a líder do BNG chamou a situar como unha prioridade os coidados, xa que, segundo asegurou, “detrás” dos mesmos atópanse “mulleres que non poden desenvolver a súa vida” cando non se dispón dunha rede pública. Así, valorou a marcha en defensa de servizos públicos de calidade celebrada en Santiago e remarcou que a súa formación traballará para que “non se mercadee co dereito a unha vellez digna”.

Neste sentido, Ana Pontón destacou que a súa formación aposta por “unha Galicia de mulleres libres onde os coidados estean no centro” e na que se oferten “servizos públicos de calidade”. Por iso, avanzou que “lle vai a dar a volta a ese modelo privatizador que impuxo Feijóo”. e.p.