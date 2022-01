Produción de castaña que da vida ao rural de Manzaneda

Revitalizar o rural e apostar por vivir nel coa recuperación de castiñeiros abandonados en Manzaneda é o propósito de Amarelante Sociedade Cooperativa Galega dende o ano 2013. “Varias persoas comezamos a falar de que queriamos montar algo educativo no rural xa que nos adicamos maiormente ao eido formativo e ambiental. E decidimos que ía ser en Manzaneda porque parte da xente involucrada é de aquí”, conta Óscar Freire, un dos socios que está detrás do proxecto.

Nun primeiro momento estas persoas decidiron facer unha convocatoria con máis xente para ver quen se quería animar. “A sorpresa foi que nesa reunión houbo unha persoa que dixo que había moitos soutos abandonados polo despoboamento e envellecemento da poboación e que se podería falar cos donos para que cederan ou alugaran os castiñeiros e empezar a coidalos e vender a castaña, en principio en fresco”, recorda Óscar. A todos lles pareceu unha boa idea. Nesa xuntanza había unhas trinta persoas, quedaron dez e hoxe en día son nove socios na cooperativa.

O nome de Amarelante ven a consecuencia de que é a variedade de castiñeiro que máis hai na zona, no Macizo Central Ourensano.

Amarelante ten oito hectáreas de terreo e uns 800 castiñeiros, dos cales o 80 % levaba desamparado entre quince e vinte anos. “Estamos no momento en que podemos asumir algún souto máis e seguir medrando”, conta. O traballo divídese en varias partes según o momento do ano. Primeiro deben demoucar, no mes de setembro desbrozan o monte para que estea limpo para a caída das castañas e en outubro ou novembro é o momento da recollida, que fan de xeito manual. Óscar recorda que nos inicios tiveron que limpar todo o terreo e vacinar os castiñeiros xa que o chancro está moi presente nesa zona.

castaña seca, fariña de castaña e bica de castaña son as tres primeiras elaboracións de Amarelante Castaña seca, fariña de castaña e bica de castaña son as tres elaboracións de Amarelante, totalmente naturais. “Nun principio centrámonos na venda de castaña fresca pero dende o 2015 demos un paso máis e con axudas adquirimos a nave e a maquinaria necesaria para comezar o proceso de transformación”, indica. A castañas de menor calibre sécanse e así estacionalizan o producto, obtendo a fariña de castaña coa que posteriormente elaboran a bica, un tradicional dulce galego.

A cantidade de castaña recollida varía moito dun ano para outro. “Secamos entre 20 e 40 mil quilos pero perdes dous terzos do peso total. De aí teñen que pasar pola peladora e algunhas non quedan ben ou incluso teñen o bicho dentro”, explica.

Agora a cooperativa colabora coa co Centro Tecnolóxico da Carne en Ourense e coa Aula de Productos Lácteos da Universidade de Santiago para desenvolver novos productos. Uns copos de fariña seca para o almorzo, barriñas que se todo vai ben comezarán en marzo a comercializarse e tamén unha bebida vexetal de castaña xa para sacala á venda en setembro.

obxectivo: que o valor engadido quede en Galicia Estamos ante un sector que está fortemente desorganizado con pequenos produtores onde principalmente a castaña se vende a intermediarios e despois vai a exportación, polo que pouca se queda na comunidade para transformar. “Nós como cooperativa pretendemos xerar emprego e riqueza aquí, que o valor engadido quede en Manzaneda e non se vaia para fóra”, destaca.

O seu obxectivo non é meter a nosa castaña en Italia ou Francia como é no caso do que está sucedendo na venda do 90 ou 95 % da produción galega senón saír directamente cun produto finalizado.

a divulgación como fórmula para dar a coñecer o seu traballo A divulgación é un aspecto fundamental para Amarelante para dar a coñecer a castaña e o seu traballo diario, polo que a colaboración con outras entidades como a Universidade, IXP Castaña de Galicia ou Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) é prioritaria. Neste sentido, desde Amarelante organizaron, entre outros proxectos, un campo de traballo medioambiental no que os universitarios coñeceron os terreos de castiñeiros e o seu valor cultural, social, ambiental e económico.

a avispilla, o gran problema Nos case dous anos de pandemia, dende a cooperativa víronse obrigados a poñerse as pilas coa venda online, “algo que funcionou moi ben”. O gran problema ao que se enfrontaron, máis dos impedimentos e desafíos que trouxo o Covid, foi a chegada a Manzaneda da avispilla, que reduciu no ano 2020 máis do vinte por cento a produción de castaña en toda a comarca e este ano estendeuse a toda a provincia de Ourense e sur de Lugo (onde se centra preto do 90 % da produción de castaña en Galicia) e norte de Portugal.

“Parecía que a avispilla despois das soltas do insecto Torymus da Xunta tiñan bastante flor os castiñeiros pero en setembro parou a floración e os resultados foron peores do que se esperaba. Din que foi unha gota fría, xa que non foi algo localizado nun concello”, indica.