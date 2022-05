Produtores de mexillón denuncian ataques violentos cando recollen mexilla na costa de Ferrol

Os socios da Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega) denunciaron que sofren "episodios violentos" por parte de varios "grupos de exaltados" desde hai varios meses cada vez que van recoller mexilla. Segundo sinalan, estes grupos, que actúan principalmente na área de Doniños (Ferrol), esperan aos bateeiros nas zonas onde aparcan e nas rocas. Os produtores denunciaron que as agresións pasaron de ser verbais a físicas, e chegaron a ataques aos seus vehículos "sen importarlles que haxa xente dentro". Ante esta situación, os afectados xa puxeron os feitos en coñecemento da Garda Civil, e formalizaron denúncialas pertinentes para a apertura dunha investigación. Ademais, Opmega contactou con técnicos da Consellería do Mar e do Servizo de Gardacostas para que realicen as xestións "oportunas".

ESCALADA DE VIOLENCIA. A xunta directiva de Opmega mostrouse "preocupada" ante o aumento da violencia nos atacantes, e temen que "haxa unha desgraza" se a Administración "non fai algo para remedialo". Polo momento, os bateeiros decidiron no4n ir sós a recoller semente e organizan saídas en grupo para evitar sufrir ataques. EUROPA PRESS