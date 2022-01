Prohibida la cría al aire libre y confinadas las aves de corral en 34 localidades para evitar la gripe aviar

La Consellería de Medio Rural ha prohibido la cría al aire libre de aves de corral en 34 localidades tras la detención de focos de gripe aviar en diversos países de la Unión Europa e incrementarse la situación de alerta en España. Las medidas afectarán a las zonas de especial riesgo (ZER) que están constituidas por los ayuntamientos de A Illa de Arousa, Cambados, Meaño, O Grove, Sanxenxo, Ribadumia y Vilanova de Arousa. Así como a las de especial vigilancia (ZEV): Dumbría, Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son, Ribeira, Vimianzo y Zas, en la provincia de A Coruña; Ribadeo y Trabada, en la de Lugo; Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos y Xinzo de Limia, en la de Ourense; y A Guarda, Marín, Meis, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela, O Rosal, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vilaboa y Vilagarcía de Arousa, en la de Pontevedra.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento autonómico, en estas localidades, todos los propietarios de aves deben recluirlas en instalaciones cerradas a cubierto. Si esto no fuera posible por no disponer e este tipo de instalaciones, se podría mantener las aves en el exterior siempre que existan telas pasajeras o cualquier otro dispositivo que impida el acceso de aves silvestres. Además, se evitará el contacto de aves silvestres con el agua y los alimentos que se destinen a las domésticas.

Queda prohibido el uso de reclamos de caza con aves del tipo anátidas (patos o similares) y charadriiformes (gaviotas y similares) y se prohíbe la cría de patos, ocas y gansos junto con otras aves de corral.

Además, no se permite dar a las aves domésticas agua procedente de depósitos superficiales, fuentes o otros a los que pudiesen haber accedido aves silvestres, a no ser que el agua sufriese un tratamiento de higienización. También quedan prohibidas las concentraciones de aves de cualquier tipo y es obligatoria la inscripción de los corrales familiares en el Rexistro Galego de Explotacións Avícolas de la Consellería do Medio Rural.

ELEVADO EL NIVEL DE RIESGO. La Consellería do Medio Rural explica que, tras la detención de focos de influencia aviar de alta patogeneidad (IAAP) tanto en aves silvestres como en aves domésticas en distintos países del Europa, el pasado 12 de diciembre el Ministerio de Agricultura elevó el nivel de riesgo de aparición de esta enfermedad en las zonas de especial riesgo y en las de especial vigilancia. Por ello, señala que Galicia implementó las medidas oportunas, que comunicó a los municipios afectados y a los agentes participantes en la vigilancia de la enfermedad.

Con todo, recuerda que desde esa fecha continuó la detección de focos de esta enfermedad, incrementándose la alerta en España. Esto supuso un cambio en la valoración del riesgo, por lo que se estableció un nivel muy alto en las zonas ZER y alto en las ZEV, por lo que el Ministerio decidió extender las mismas medidas preventivas ya vigentes en las zonas especial riesgo a las de especial vigilancia.

Como consecuencia de este cambio, la semana pasada la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias informó a los agentes involucrados en el sistema de alerta sanitaria veterinaria para comunicar la nueva situación epidemiológica y mantener la vigilancia sobre las aves domésticas, de forma que sea comunicada de inmediato a los servicios veterinarios cualquier sospecha de presencia de esta enfermedad.

Así, se informó de la situación a los Servicios Veterinarios Oficiales, a los representantes del sector de la avicultura de Galicia, a la Consellería de Medio Ambiente, a los Colegios Veterinarios Oficiales y a la Policía Autonómica, así como a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y a los municipios afectados.

SIN EVIDENCIAS DE TRANSMISIÓN A LAS PERSONAS. a Xunta ha explicado que, hasta el momento, no hay evidencias de que el serotipo H5N1, circulante en los últimos meses en Europa y España, tenga capacidad de transmitirse a las personas. Con todo, precisa que, como en cualquier otra patología animal, debe minimizarse el contacto innecesario con los que aparezcan heridos o muertos. Además, la Consellería do Medio Rural detalla, que cumple los protocolos estatales, ejecuta el programa de vigilancia activa de explotaciones avícolas asignado a Galicia, de forma que somete a control sanitario oficial diversas granjas previamente seleccionadas en función de los niveles de riesgo. Al respecto, señala que, hasta el momento, todos los resultados fueron negativos.