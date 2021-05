Protesta del personal del Concello de Ourense por el trato de Pérez Jácome

conflicto. Personal del Ayuntamiento de Ourense volvieron a concentrarse en la Praza Mayor, frente a la Casa Consistorial, para reclamar “respeto” al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Así, no descartan llegar a una huelga si el alcalde “no entra en razón”, pues “no queda más remedio que salir a la calle”. Los trabajadores municipales se quejan de que continúan “las amenazas y las descalificaciones” por parte del regidor, a pesar de que esta es ya su tercera jornada de movilización. Aseguran que no se ve un cambio a corto plazo, de modo que “esto tiene que ir a más porque ya no tiene otra solución”. La plantilla censura que Gonzalo Pérez Jácome “solo viene a descalificar y a no dejar trabajar”, de modo que acusan al regidor de “preocuparse únicamente de cerrar chiringuitos y echar la culpa a los funcionarios”.

Precisamente ayer, el alcalde de Ourense anunció que el Ayuntamiento ampliará una hora su horario de atención al público a partir del mes de septiembre, de manera que pasará a ser de 8.30 a 14.30 en vez de 9.00 a 14.00 como hasta ahora. La plantilla apoya esta nueva medida pero advierte de que tendrá que negociarse y hacer un estudio para evaluar si es posible que salga adelante. E.P.