Publicado o contrato de creación do Observatorio galego de Saúde Pública

Santiago. O Goberno galego fixo público o día de onte o contrato para a creación do Observatorio de Saúde de Galicia mediante o portal de contratos. A licitación contempla un orzamento base de máis de 800.000 euros e ten como obxecto o desenvolvemento, configuración, posta en marcha e mantemento do Observatorio.

Esta iniciativa, segundo informou a Xunta nun comunicado, ten como premisa servir de axuda na toma de decisións nos distintos niveis da saúde pública, así como servir de instrumento de axuda para a investigación en materia sanitaria facilitando datos dun modo sinxelo e aberto para os expertos. Contémplase, do mesmo xeito, que se empregue para proporcionar un cadro de mandos de apoio á xestión da Dirección Xeral de Saúde Pública.

Coa intención de informar do orzamento adicado á saúde pública galega neste ano, no último trimestre do 2021, o Conselleiro de Sanidade informou no Parlamento que os programas programas de protección da saúde pública chegarían ata un investimento de 28,9 millóns, que se dedicarían, entre outros temas, a desenvolver proxectos como o Observatorio galego de saúde pública.

Os traballos de creación, posta en marcha e mantemento, tal e como informa o Executivo galego, está previsto que se dividan en catro fases, que van dende o 2022 ata o 2024. Asemade, financiarase ao 100 % no marco do eixo REACT-UE do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020.

FINALIDADE. No prego de descricións técnicas quedan indicadas as funcións que terá o devandito Observatorio. Entre estas, salienta a creación dun espazo de coñecemento sobre a información en materia de saúde a través dunha serie de informes que se irán publicando periódicamente.

A maiores, tamén se contempla que se asegure que esta información chegue dun xeito comprensible ao maior número de axentes de saúde, e o vínculo da información en saúde dos indicadores ás diferentes actuacións que se están a desenvolver na comunidade galega neste eido.

Por outra banda, segundo informan dende a Consellería de Sanidade, o Observatorio prevé “a creación dun apartado que reflicta a actividade realizada pola Dirección Xeral de Saúde Pública nos seus ámbitos de actuación”, que incluirá información sobre os diferentes programas de cribado, plans e programas de sanidade ambiental, programas de seguridade alimentaria e de prevención e control de enfermidades transmisibles.

Este organismo encargarase, en definitva, da xestión e exposición de datos e indicadores de interese no ámbito da saúde pública, incluíndo un portal de open data na Consellería de Sanidade.

Con todo, a Xunta ten unha aposta decidida pola dixitalización da saúde pública. Vese reflexado noutro aspecto como é a promoción do software de xestión de laboratorio para esta Dirección Xeral da Consellería de Sanidade. O Laboratorio de Saúde Pública é a unidade provedora das determinacións analíticas derivadas dos programas de vixilancia e control oficial que realiza a Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade no ámbito da protección da saúde, tanto no caso da seguridade alimentaria como da sanidade ambiental. redacción