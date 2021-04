¿Puedo pedir la ayuda para cambiar la lavadora?

A partir de este martes se podrán solicitar las ayudas del programa Renove Electrodomésticos, puesto en marcha por la Xunta con la intención de cambiar equipos en 20.000 hogares gallegos. La Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación destina a este programa un total de tres millones de euros, lo que supone un incremento del 70% con respeto a la convocatoria anterior en 2020. Con esta nueva convocatoria la Xunta prevé promover una movilización de 10,5 M€, ahorros económicos anuales de 560.000 euros, una reducción del consumo energético de 4050 MWh/año, una merma de las emisiones de CO2 equivalente a la plantación de 60.000 árboles y la creación de, aproximadamente, 150 puestos de trabajo.

¿Quién puede solicitar las ayudas? El programa Renove Electrodomésticos está dirigido a personas que residan en viviendas localizadas en Galicia y quieran renovar sus equipos por otros de la misma tipología.

¿Qué electrodomésticos incluye? El plan ayuda a la renovación de equipos con la siguiente calificación energética: frigorífico o frigorífico congelador A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C; o encimera de inducción total.

¿Dónde se tramitan las ayudas? Las ayudas serán de concurrencia no competitiva y las solicitudes se tramitarán a través de entidades colaboradoras –de las que ya hay cerca de 400 adheridas y que pueden seguir solicitando su participación hasta el 30 de junio– y se presentarán por medios electrónicos.

¿Cuánto cubren de la compra que haga? Los apoyos podrán alcanzar el 25% del precio del electrodoméstico para un consumidor general, el 50% para los vulnerables y el 75% para los vulnerables severos, por lo que, según la tipología de electrodoméstico y el consumidor, las ayudas irán desde los 100 a los 450 euros. De este modo, se prestará especial atención a las familias vulnerables. Cada beneficiario podrá recibir una ayuda para cada una de las tipologías con un máximo de tres electrodomésticos.

¿Qué posibilidades hay de que me concedan la ayuda? ¿Cuántas se tramitaron en la edición anterior? En la pasada convocatoria, la Xunta apoyó un total de 11.822 actuaciones por un importe de 1,7 M€. Más de la mitad para la compra de lavadoras, que fue el producto más demandado por los beneficiarios. El 40% del importe de las ayudas fue para familias vulnerables. En total, se movilizaron 6 M€ y se consiguieron ahorros económicos de más de 300.000 euros al año.

El programa se enmarca en el Plan de ayudas al comercio gallego, sumándose así a los Bonos Activa Comercio o al Bono Energía Pyme y Comercio. Todas estas iniciativas tienen como objetivo reforzar la competitividad del sector e incentivar el consumo favoreciendo, de este modo, su recuperación.