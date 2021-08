Puy destaca la calma del PPdeG frente a la oposición

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, destacó la unidad que impera en el PP y expresó su deseo de que los partidos de la oposición resuelvan sus cuestiones de liderazgo y se fortalezcan. Considera que, de ese modo, será más viable llegar a acuerdos con ellos.

Puso como ejemplo el acto de apertura del curso político de Cotobade, que fue “moi satisfactorio”, y que “amosou a unidade do PPdeG”.

“Nós reflexionamos sobre o futuro do país. Desexamos que todas as forzas fagan o mesmo”, apuntó, y expresó su voluntad de que “todas as forzas teñan estabilidade para poder ter diálogo”.

En este sentido, aseveró que los conservadores están tendiendo la mano a la oposición para llegar a puntos de entendimiento, pero indicó que las dudas internas de estas formaciones dificultaban el proceso. “Cando se pacta se demostra fortaleza; cando se rexeitan os pactos que presentamos se demostra febleza”, sentenció.

Puy instó al PSdeG a ”reflexionar sobre diagnoses e capacidade de visión política”, y lamentó que “conforme se incrementan os conflictos internos, non sei se para gañar puntos nunha militancia aguerrida, tenden a subir as descualificacións”.

Además, añadió que “sempre que teñen este tipo de procesos, se distraen dos problemas do país, e parece que hai menos predisposición ao pacto”.

Puy no se mojó sobre las dudas de Pontón, pero sí que se mostró crítico con un Bloque con el que les cuesta sintonizar, “cunha ideoloxía que poucos comparten”, y afeó que los nacionalistas “lonxe de moderarse” se mantengan en su línea”.