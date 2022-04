Puy dice que Feijóo cumple todas sus funciones mientras la oposición exige agilidad en el relevo

xunta. El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, defendió que Feijóo “está cumpliendo todas sus obligaciones” como presidente de la Xunta y “desempeñando su cargo sin cortapisas”, mientras que BNG y PSdeG exigieron “agilidad” en el relevo al considerar que el Gobierno gallego está paralizado. La sucesión de Feijóo al frente del Ejecutivo de San Caetano tras su salto a Madrid fue abordado, en respuesta a las preguntas de los medios, por todos los grupos en las ruedas de prensa celebradas tras la reunión de la Xunta de Portavoces. En primer lugar, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, urgió a Feijóo que “agilice toda la renovación de la estructura del gobierno de la Xunta” que “en ningún caso debería agotar los plazos máximos que prevé la ley”. Aseguró que fue Feijóo quien “marcó el camino a Rueda” y sostuvo que “queda fuera de toda duda” que “va a ser un presidente tutelado”. Además, criticó que “el PP se presentó a las elecciones de 2020 no con la insignia del PP, sino con la de Feijóo”. Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, exigió “rapidez y agilidad” en el proceso para que Galicia cuente con “un presidente a tiempo completo” y “centrado”, asegurando que esta situación de interinidad no se puede mantener porque perjudica al país y a las mayorías sociales en una escalada de precios que no se veía desde hace 40 años”.. “Comprendo que los grupos de la oposición estén nerviosos, pero estamos haciendo una transición ejemplar, respetuosa con las normas y por tanto, creo que este tipo de comentarios no merecen ningún comentario”, respondió Puy. Sobre las críticas a que Rueda pueda ser un presidente “tutelado”, sostuvo que la historia demuestra “cada persona, cuando tiene una responsabilidad, la ejerce como estima oportuno” y recordó que el PP fue el partido que estableció “aquello de que no hay tutelas ni tutías”. e.p.