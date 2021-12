Puy se queja de poca colaboración en temas cruciales de la covid

Santiago. El grupo parlamentario popular no es contrario a una reforma del Estatuto, pero considera que no existe un “acuerdo de partida” para encarar ese debate. En este sentido, Pedro Puy insistió en que “nunca hemos estado en contra de la reforma del Estatuto porque sabemos que es mejorable, como toda norma jurídica, a la luz de la experiencia” que dieron la crisis económica y de la pandemia. No obstante, “es cierto que cuando hablamos del estatuto y de las normas básicas, su modificación debe partir con dos objetivos: saber qué se quiere reformar y para qué”, de forma que “haya un cierto acuerdo de partida" que, por el momento, no existe.

De hecho, a su juicio, existen “dificultades objetivas para que pueda hacerse por un amplio consenso, dados los antecedentes del grupo nacionalista”. “Hipotéticamente, si hubiera un acuerdo y el Bloque diera un giro que yo creo que no está dispuesto a dar, y propusiera mejoras dentro del actual marco, no estaríamos en desacuerdo” pero “como no se dan esas circunstancias, el estatuto está funcionando bien”, opinó.

En este sentido, reiteró que pese al cambio “de imagen” del BNG, en realidad el Bloque no cambió “con respecto a sus objetivos políticos” en la línea de las decisiones que llevaron “a Cataluña a una división” que su grupo “no desea” para Galicia. Frente a ello, Puy insistió en defender "ese valor de estabilidad" que predomina en Galicia y que llama a ser "prudentes". efe