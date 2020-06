Puy súmase a Feijóo e pide unha xestión autónoma dos fondos estatais da covid-19

Santiago. O voceiro parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, sumouse onte ás demandas realizadas polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras a conferencia dos líderes autonómicos co xefe do Executivo central o pasado domingo. Entre outras cuestións, apoiou a rebaixa do IVE no sector turístico e reclamou unha solución para Alcoa, á vez que esixiu que a partida que se transfira a Galicia para facer fronte ás consecuencias do coronavirus sexa xestionada con “autonomía” por parte das comunidades.

Puy sinalou que, unha vez en fase 3 da desescalada , é momento de preocuparse polos “efectos socioeconómicos”. Neste sentido, dixo que algúns problemas “só se agrandaron coa paralización da economía”, como o caso de Alcoa. Neste sentido, dixo que era preciso manter a “única planta de aluminio primario” que permanece aberta, e reclamou ao Goberno a súa implicación, tendo en conta as alegacións presentadas por tres comunidades –Galicia, Asturias e Cantabria– e aproveitando que Europa permite plans de apoio a empresas nacionais se elabore un para o sector.

Por outra banda, o voceiro dos populares galegos manifestou sentir “certa mágoa” pola situación do líder socialista coa situación de Alcoa, ao non “terse avanzado” no estatuto para as electrointensivas. Con todo, lamentou que Caballero, segundo Puy, “estea a perder unha oportunidade” de situarse “á beira do país e non na lealdade ao Goberno” de Pedro Sánchez.

Sen saír do ámbito económico, o dirixente popular tamén se sumou á petición para que o IVE turístico se reduza ao 4 por cento, unha solicitude realizada pola Xunta o domingo. O turismo, dixo, é un dos sectores “máis afectados” pola pandemia, e “hai que dar certezas”.

Respecto diso, sinalou que é necesaria unha “aposta” por un sector no que, ademais, se esperaba un “ano estupendo” para o Xacobeo 2021. Por iso, sostivo que un IVE “súper reducido contribuiría a dinamizar o sector”. Tamén sinalou que “o importante é garantir un destino saudable, prezos razoables e permitir ingresos económicos ao sector”.

Como terceira pata da súa intervención, Puy referiuse á repartición do fondo covid-19, de 16.000 millóns de euros, na que o Goberno aceptou parcialmente algunhas das demandas de Galicia.

Respecto diso, o PPdG pide que os fondos se transfiran de forma autónoma e non sexan finalistas, é dicir, que cada comunidade poida distribuílos segundo precise. Tamén quere que se teñan en conta os criterios de dispersión e envellecemento poboacional e que, por exemplo, sirvan para cubrir o funcionamento do sistema Telea, para o seguimento domiciliario de enfermos.

Para rematar, o voceiro popular quixo valorar como “unha boa nova” o pase a fase 3 da Comunidade que permite permite “mellorar os intercambios económicos con todas as garantías sanitarias”. ECG