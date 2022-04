Que nadie tema una designación ‘a dedo’: “Elegirá el Parlamento”

La sesión de control de este martes estuvo marcada por la tensión, la ironía y la confrontación política. Mientras el aún presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, trataba de esquivar la pregunta directa de la oposición: ¿A quién dejará al frente de la Xunta de Galicia?; se afanaba en resaltar los logros de un mandato que ha durado más de trece años y en señalar que su periodo de reflexión, en todo caso, “no durará tanto como el de la señora Pontón (el pasado año)”. “No serán meses, tomaré la decisión en unas semanas”, precisó.

Además, tuvo que zafarse de los continuos envites del BNG sobre la supuesta elección de su sucesor “a dedazo”. “Será la primera vez en la Historia de esta Cámara en la que habrá un presidente nombrado a ‘dedazo’ que no eligieron los gallegos, siempre que sea capaz de cuadrar el ‘sudoku’ interno de las baronías del PP”, le recriminó la portavoz nacionalista, Ana Pontón.

A lo que Feijóo respondió con una expresión de “sorpresa” ante tal afirmación: “¿Esa falta de respeto a qué se debe?”, preguntó a la líder del BNG, recordándole que en los años en que no gobernó el PP, “los presidentes no ganaron las elecciones, no fueron los más votados en las urnas”. “Deje de engañar a la gente”, le recriminó a Pontón, señalando que “Galicia merece el Gobierno que eligió libremente en las urnas, que dijeron que sería del PP en 2009, y que lo será hasta 2024”.

Así, especialmente molesto por la afirmación del BNG, recordó que es el Parlamento gallego el que elige al presidente, según el Estatuto y según la ley que regula la Presidencia de la Xunta, por lo que en próximas semanas será un diputado o diputada del grupo parlamentario del PPdeG, con mayoría absoluta desde el 2009, el que ocupe la presidencia.

Por ello, instó a toda la oposición a ir preparando desde este mismo momento el debate de investidura, que será previsiblemente en las próximas semanas, recordándoles que “volverán a perder”, como viene ocurriendo desde que el PPdeG está en el poder, desde el 2009.

“POR RESPETO A GALICIA CEDO MI LUGAR A UN COMPAÑERO”. Con todo, tanto para Pontón como para el portavoz socialista, Luís Álvarez, no es suficiente el tomar una decisión en semanas, sino que “se está faltando al respeto a los gallegos” cada día que pasa sin conocerse quién los gobernará. Pero, para Feijóo, el respeto a Galicia reside en “ceder mi lugar a un compañero”.

“Como decidí asumir responsabilidades con España, decidí no compaginarlas con ser presidente de la Xunta, lo hice hace meses”, afirmó, y resaltó que, “a pesar de que llevo 48 horas siendo presidente del PP, usted (señalando a Pontón) lleva pidiendo mi cese desde antes de presentarme”. Así, apostó una vez más por “reflexionar las cosas para hacerlas bien”.

Y puso como ejemplo el caso de la líder nacionalista, cuando el pasado año abrió un proceso de reflexión que duró “meses” para “saber si iba a ser o no portavoz del BNG”, algo que “nos tenía a todos intranquilos”, pero “nadie le dijo nada”, ironizó Feijóo. “Yo no tomaré tanto tiempo, tomaré semanas”, aseguró, reafirmando que “en este momento mi responsabilidad con Galicia es dejar paso a un compañero del PPdeG”.

“POBRES” INDICADORES DE TRECE AÑOS DE GOBIERNO. Desde el PSdeG, Luis Álvarez, resaltó que fuese quién fuese el sucesor debía afanarse en resolver “la alarmante situación” de una Galicia “que es la primera comunidad con el salario medio anual más bajo según el INE, la décima en tasa de riesgo de pobreza (22,1 %), la décima en PIB por habitante, la décimo octava en tasa de actividad, la que tiene el peor dato del IPC en febrero...”. “Esos son los indicadores de trece años de Gobierno con un modelo que empobreció a los gallegos”, aseguró al portavoz socialista.

En este sentido, desde el BNG, Pontón aseguró que Feijóo “estaba ocupado en otros asuntos y con un Gobierno paralizado que no le da respuesta a los gallegos en la peor crisis de precios desde hace 37 años”, mientras “los barcos estaban amarrados y la gente tirando leche”, pues tenía que ir “de mitin en mitin haciendo lo que mejor se le da: echar balones fuera, buscar culpables y no dar soluciones”.

Y, en la misma línea, el portavoz socialista recriminó a Feijóo el estar “un mes haciendo campaña electoral y paseando por España”, presentando “méritos de ser un gran gestor” cuando “todos (esos datos) son anteriores a la crisis de Ucrania”. Datos que Pontón reforzó asegurando que desde el PP en trece años solo “ha bajado impuestos a los que más tienen, ha triplicado la deuda pública, ha recortado la sanidad y educación, ha hecho negocio con el derecho a una vejez digna y ha llevado a muchos jóvenes a emigrar”.

NINGUNA MEDIDA CONTRA LA CRISIS. Mientras tanto, “anunció una serie de medidas de respuesta en el pleno de hace dos semanas –flexibilizar préstamos, bono de energía para pymes, bono de reactivación del turismo...–, mucho anuncio pero ni una medida publicada en el DOG”. En este punto, Álvarez sacó un importante volumen con todas las medidas publicadas en el BOE frente a una hoja en blanco del DOG.

“La agenda del presidente de la Xunta estuvo casi vacía en dos semanas y la del candidato del PP estuvo centrada en la campaña de imagen personal, sin un solo conselleiro de guardia este fin de semana”, recriminó el portavoz socialista, asegurando que Feijóo “no fue capaz de trasladar ni una sola propuesta al Gobierno del Estado para incluir en el plan frente a la espiral inflacionista ni concretar qué impuestos reclama que se bajen”. “¿Es esto un proyecto solvente para alguien que aspira a ser alternativa al Gobierno del Estado?”, planteó.

“Usted ya está instalado en Madrid aunque formalmente siga como presidente de la Xunta y para usted Galicia ya no es más que un eslógan caducado”, zanjó Pontón, que dijo no saber todavía “si esta será su última sesión de control en este parlamento”.