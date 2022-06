¿Qué sabe el Ministerio sobre las causas del derrumbe del viaducto de la A-6?

Lugo. EFE. El director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Javier Herrero, afirmó este miércoles, después de supervisar la zona en la que ayer se vino abajo uno de los viaductos de la Autovía del Noroeste (A-6), prácticamente en el límite de las provincias de Lugo y León, que los trabajos de rehabilitación pautados en la estructura del puente se hicieron correctamente, pero puede haber "problemas adicionales" que no fueron previamente detectados. Herrero hizo estas declaraciones a los medios de comunicación después de visitar la zona acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, y los subdelegados del Gobierno en León y Lugo, Faustino Sánchez e Isabel Rodríguez, respectivamente; después de una reunión con los alcaldes de Pedrafita do Cebreiro y Vega de Valcarce.

Durante su intervención, aclaró que se hizo "una revisión profunda" de toda la infraestructura y "a mediados del año pasado, un poco después del verano", los técnicos detectaron que "había un fenómeno de corrosión importante" en los cables de tensado que soportan la estructura, formada por "vanos que trabajan de forma independiente". Ello llevó a los técnicos de Carreteras a pensar "que los daños podían ser importantes", de modo que el 18 de octubre del pasado año, por parte del Mitma se declaró una intervención de "emergencia", por importe de 11 millones de euros, para revisar el estado de las vigas y de los cables de la estructura. "Consideramos que los daños tenían tanta importancia que había que hacerlo" mediante el procedimiento de "emergencia", aclaró. Posteriormente, el 25 de abril, se le propuso al Consejo de Ministros una ampliación de presupuesto, "catorce millones más", para la renovación del tablero y del sistema de cables que sostiene las vigas.

En el momento en el que se produjo el derrumbe, aclaró, la empresa contratada estaba "terminando la revisión de los cables" y trabajando ya "en la losa de compresión", para hacer ya "un tramo de unión" e "ir terminando los trabajos". "Para nuestra sorpresa, hubo un desplazamiento de la losa superior y se produjo el colapso", aclaró. A la vista de lo sucedido, los técnicos han revisado en las últimas horas los "trabajos que se hicieron" y llegaron a la conclusión de "que son correctos" para tratar "las patologías detectadas". Por ello, esa situación los induce a pensar que "había problemas adicionales que hasta ahora no habían sido detectados". "Es la sensación que tenemos. No podemos avanzar más", dijo Herrero. "Vamos a trabajar intensamente para definir cuál ha sido la causa última", incluso analizar "la cimentación", para acotar todas las posibilidades.

Reconoció, en ese sentido, que no existen "antecedentes de un colapso similar en la Red de Carreteras del Estado", por lo que de momento no hay más que una "hipótesis" de lo que pudo haber sucedido. Recordó, en todo caso, que "una empresa de primer nivel mundial en la construcción de puentes" estaba realizando esos trabajos y las ingenierías que trabajaban en la obra "son las primeras firmas de este país". Desde ayer, dijo Herrero, están "trabajando todos" para "identificar la causa". "Creemos que lo se estaba haciendo era lo correcto, pero creemos que puede haber problemas mayores, que no se habían mostrado y por lo tanto no los habíamos detectado", insistió.

En cuanto a los trabajos a desarrollar, confirmó que la pilastra afectada por la caída va a ser demolida, al igual que el siguiente tramo de la autovía y, en paralelo, se va comprobar la cimentación y las columnas de los otros dos carriles, en el mismo tramo, pero en sentido Madrid. Aclaró, asimismo, que, "en ningún caso" se va abrir al tráfico la autovía si existe "la más mínima duda" de que la seguridad de los usuarios podría verse comprometida. También afirmó que el "tema presupuestario" no es "un tema a debate", porque se trata de una infraestructura prioritaria. "Un problema de este tipo hay que repararlo y hay que aprender, se está incluso revisando el proyecto constructivo", añadió, para comprobar incluso si existe "algún problema de asentamiento" en la estructura.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, confirmó que la intención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) es "garantizar la seguridad, garantizar la circulación y abordar la reconstrucción", pero para ello es necesario conocer primero las causas de lo sucedido, algo que "llevará tiempo". "Queríamos, de forma inmediata, trasladar toda la información y un mensaje de tranquilidad, tanto a los usuarios como a los vecinos de la zona. Después del accidente que sucedió ayer, sobre las 10:30 horas, nos hemos puesto en marcha. Hemos adoptado todas las medidas necesarias, entre ellas el cierre del tramo y el desvío a través de la Nacional VI".

Además, confirmó que "el secretario general de Infraestructuras se puso en contacto" tanto con la conselleira de Infraestructuras de Galicia como con su homólogo en Castilla y León para informarlos de lo ocurrido.

Miñones insistió en que la "prioridad" del Gobierno es la "seguridad", de modo que ese tramo "va a permanecer cerrado". "Hemos puesto en marcha una investigación para determinar las causas, pero hasta que haya resultados, la prioridad va a ser la seguridad. Por supuesto, en paralelo, vamos a seguir con la revisión del conjunto de la infraestructura para garantizar la seguridad de todo el tramo", dijo el delegado del Gobierno. Precisó que el "objetivo" de la investigación será "conocer las causas de lo sucedido", pero también reconoció que "eso llevará tiempo", por lo que pidió "tranquilidad y sosiego". "Somos conscientes de la importancia de este tramo, tanto para Galicia como para Castilla y León: Vamos a trabajar para ofrecer las mejores alternativas posibles. Paciencia, prudencia, porque los desvíos se van a prolongar a lo largo del tiempo", añadió. "Vamos a trabajar desde ya, desde hoy mismo, en la reconstrucción de la vía", insistió Miñones, pero primero hay que "conocer las causas concretas de lo ocurrido" y determinar "el estado de la estructura",

El Mitma intentará "agilizar la reconstrucción del viaducto para ponerlo en tránsito lo antes posible", aunque siempre "con la prudencia necesaria". También recordó que "lo importante es que no hubo ninguna víctima". La consecuencia más inmediata del derrumbamiento este martes de ese tramo del viaducto de O Castro -a medio kilómetro del límite de las provincias de Lugo y León-, ha sido la decisión del Mitma de desviar todo el tráfico, en ambos sentidos -Madrid o A Coruña- a través de la Nacional VI, a la espera de que los técnicos determinen qué ha sucedido.

El alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo Magdalena, confirmó que esa circunstancia se ha dejado sentir desde el primer momento en el casco urbano de esta localidad de A Montaña lucense. "Hay mucho tráfico", reconoció el alcalde, aunque "la situación, de momento, es de normalidad". En declaraciones a Efe, también dijo que habrá que acostumbrarse, porque "nadie sabe qué plazos" se manejan para restablecer la circulación por la autovía, habida cuenta de que las obras que estaban en marcha desde hace más de un año ahora se demorarán a causa de esta contingencia.

Por su parte, el BNG ha informado de que acaba de presentar diferentes iniciativas en el Congreso de los Diputados para impulsar que se investiguen las causas de este suceso. La parlamentaria autonómica Olalla Rodil afirmó, en declaraciones a los medios de comunicación, que "deben explicarse los motivos del derrumbamiento de este puente, que ya tenía deficiencias estructurales y llevaba casi un año en obras". De hecho, aclaró que el BNG exige que sea analizada "toda la infraestructura" y no solo ese punto del trazado de la Autovía del Noroeste para descartar posibles riesgos para los usuarios.