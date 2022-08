Quere Galicia a Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial?

está próxima a creación da Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). O Goberno de España decidirá nos próximos meses onde situar a que será a primeira axencia deste tipo no mundo, á que sen dúbida seguirán outras semellantes noutros países, singularmente nos Estados membro da Unión Europea.

Desde hai meses a Xunta fixo público o seu interese en que esta axencia veña a Galicia. Expresei en varias ocasións a importancia que tería para a nosa comunidade que así fóra, así que non vou repetirme aquí. Si quero incidir, con todo, na urxencia de tomar decisións con rapidez e acerto.

Non son as comunidades autónomas as que competirán por acoller a AESIA, senón as cidades. En todo caso, que as cidades candidatas conten co apoio das súas comunidades autónomas respectivas, non sendo imprescindible, si é aconsellable e seguro que relevante. Especialmente se ese apoio se concreta en poñer todos os medios ao seu alcance: sede, infraestruturas, servizos e recursos humanos de apoio... Medios que se engadirán aos dunha contorna local, cidade neste caso, para que esa candidatura sexa a mellor que Galicia poida poñer ao servizo de España e ata de Europa.

En particular, será especialmente importante, seguro, ofrecer como sede da axencia un espazo singular e adecuado en tamaño e funcionalidade, con dispoñibilidade inmediata e situado nunha contorna que conte coas mellores infraestruturas de comunicación e computación posibles. Neste sentido, que a Xunta dispoña deste espazo e o poña ao servizo da causa, si sería realmente importante, imprescindible diría eu, para a candidatura galega.

No pleno ordinario do concello de Santiago de Compostela, celebrado o pasado 29 de xullo, a Corporación Municipal acordou unha moción conxunta de todos os grupos municipais para manifestar o seu apoio e compromiso a que a cidade de Santiago acolla a sede da AESIA. Hai outras cidades españolas que se manifestaron tamén, e estanse preparando para competir por esta singular entidade do Estado. Algunhas levan meses construíndo a súa candidatura e sumando non só o apoio da súa comunidade autónoma, senón o de case un centenar de firmas de todo tipo de organizacións públicas e privadas, axentes sociais, universidades e persoas máis que notables.

Se Galicia quere competir con opcións, necesita canto antes decidir onde sitúa a súa aposta e canto está disposta a apostar. Se a decisión se demora ou o que se achega é escaso, corremos o risco de quedarnos como porteiro a media saída, encaixar un gol e, ao final, perder todos o partido.