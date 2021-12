‘Querido Paco Barxas’, o intercambio epistolar con Cruzeiro Seixas

Coincidindo co 101 aniversario do nacemento de Cruzeiro Seixas (3-12-1920) onte presentouse no Instituto Camões de Vigo unha ampla selección da súa correspondencia dirixida ao amigo e escritor galego Paco López-Barxas.

Querido Paco Barxas, título do libro publicado un ano despois da morte de Cruzeiro Seixas (8-11-2020), recolle 80 cartas en portugués e galego, moitas delas ilustradas polo autor das misivas.

Unha edición póstuma que conta cun estudio introdutorio do crítico de arte X. Antón Castro, publicada por Medulia Editorial en colaboración coa Xunta de Galicia.

O volume reúne unha selección de 80 cartas de entre 1999 e 2020, nas que Cruceiro Seixas amosa as grandes preocupacións vitais e culturais arredor do movimento surrealista no que, como poeta e pintor, foi un dos máis destacados representantes do século XX en Europa. Un libro que remata cunha carta de despedida de Paco López-Barxas, escrita o mesmo día da morte de Cruzeiro Seixas, cando estaba a piques de cumplir os 100 anos, o 8 de novembro de 2020.

Nesa carta, López-Barxas lembra moitos dos momentos compartidos con Seixas, xa fora fronte o mar de Cascais ou arredor dos cafés do Chiado.

Para Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, que participou no acto, “trátase dun documento valiosísimo para comprender unha das facetas máis íntimas do pensamento do artista arredor do surrealismo”, ligado non só a Portugal, senón tamén a través da súa relación con amigos galegos como Eugenio Granell, españois como Aranda ou dominicanos como Iván Tovar.

Un libro que, en palabras do autor do prefácio, o profesor e crítico Antón Castro, amosa “unha complicidade que chega ata o final da vida do vello e persistente surrealista, no mesmo corazón da pandemia, compartindo momentos de saudade e de soedade”.

O título do libro, prosegue Antón Castro no seu estudo introdutorio, refírese a maneira máis usual coa que Cruzeiro encabezaba as cartas dirixidas a López-Barxas, quen considera, nun símil co poemario de Pablo Neruda ben poderían ser 80 cartas de dor e unha canción de despedida. En todo caso, é a testemuña epistolar dunha das figuras que protagonizou a grande aventura surrealista na península ibérica durante a segunda metade do século XX.