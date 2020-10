Pontón es la mejor valorada por los gallegos, que aprueban a Feijóo y suspenden a Caballero

Premio a los que cosecharon buenos resultados en las últimas elecciones gallegas y castigo a quienes la sociedad dio más la espalda. Así, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, es con un 5,9 de nota media la líder más valorada por los gallegos, que también aprueban al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con un 5,5 pero suspenden al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que obtiene una calificación media del 4,3.

Esos son los datos que figuran en la encuesta post electoral publicada ayer por el Centro de Estudios Sociológicos (CIS), en la que se destaca que el 78% de los encuestados repetiría su voto a sabiendas del resultado de las autonómicas del 12 julio, mientras que el 11,1% se pasarían a la abstención o votarían en blanco y el 4% apoyaría una candidatura diferente a la que respaldó hace tres meses.

El trabajo demoscópico está compuesto por más de 3.000 entrevistas realizadas entre el 8 y el 22 de septiembre a población de 268 municipios de las cuatro provincias y recoge que casi el 60 % de los encuestados reconoce que la campaña apenas tuvo influencia en su voto en las elecciones del 12 de julio.

Una cita con las urnas que fue seguida con poco o ningún interés por el 44,6 % y con mucho o bastante interés por el 44,8 % por parte de los gallegos, entre los que hay un empate técnico de los que dicen preocuparse por la política y los que no.

El 63,3 % afirma que tenía el sufragio decidido antes del arranque de la campaña y solo el 4,7 % dudó entre votar o abstenerse. El 15,5 % dice haberse movido entre apoyar una candidatura o abstenerse mientras que el 9,7 % tenía decido antes de la campaña que no iría a votar.

Entre aquellos que se movieron entre apoyar una candidatura u otra predominan los que estuvieron entre PSdeG y BNG (19,3 %), seguidos por los que dudaron entre Galicia en Común y el BNG (14,8 %) y el PP y el PSdeG (8 %). Además, un 4 % de los indecisos se movió entre PP y Ciudadanos y el 1,8 % entre populares y Vox.

De las razones para apoyar a una u otra fuerza predominaron los que se sienten identificados con los valores de dicho partido (31 %) y los que se decantaron por su simpatía hacia el o la cabeza de lista (26,1%). El 18,5 % consideraba que apoyaba a la candidatura mejor capacitada para gobernar, el 11,7 % para evitar que otra formación llegase al gobierno y el 11,3 dice haber votado a la formación por la que siempre opta.

Además, el 75 % de los encuestados asegura que nunca votaría a Vox, el 44 % no optaría en ningún caso por Unidas Podemos, el 41 % por Ciudadanos, el 40 % por el PP, el 25 % por el BNG y el 19% por el PSOE. Además, más de un tercio (38,8 %) de las personas que no pudo ir votar (queriendo hacerlo) el 12 de julio aducen motivos de salud o de miedo a contagiarse por el coronavirus, mientras que el 25,2% se encontraba ausente y por eso no acudió al colegio a depositar su sufragio.

Otro de los asuntos reflejados es que el 30,2 % de los encuestados que no votaron el 12-J afirman que normalmente lo hacen, pero en esta ocasión decidieron no acudir por voluntad propia.