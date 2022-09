¿Quién paga los descuentos? Revive la polémica entre Miñones y la Xunta

La polémica entre la Xunta y el Gobierno central en relación con las bonificaciones en el precio de los billetes de autobus continúa y suma un nuevo episodio. En esta ocasión, los protagonistas han vuelto a ser dos habituales de la escena política gallega; el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, y la Consellería de Infraestruturas, dirigida por Ethel Vázquez.

Un acto celebrado en el día de ayer en Betanzos contó, precisamente, con la presencia de Miñones, quien aprovechó su visita para comprobar el funcionamiento de los descuentos en el municipio coruñés, así como para poner en valor su introducción por parte del Gobierno central. “Son ya miles de ciudadanos y miles de familias en Galicia las que se están beneficiando de un gran ahorro en transporte cada mes”, apuntó el delegado del Gobierno, añadiendo que “la trascendencia de estas medidas es enorme”.

Con todo, Miñones fue más allá al afirmar que “el Gobierno está sufragando la mayor parte del descuento en estos transportes que son de competencia y titularidad autonómica” e incidir en de ese 50% de descuento en el precio del billete el Gobierno central asum un 30% y la Xunta, un 20%. Destacó, además, la importancia estratégica del autobús en una Galicia donde dicho medio cuenta hasta 3.400 líneas interurbanas.

Insistió también el delegado en el compromiso con “las familias, junto a los trabajadores y trabajadoras, con el conjunto de la ciudadanía, para afrontar juntos los efectos de la subida de precios”, en una jornada en la que estuvo acompañado por la alcaldesa de Betanzos, María Barral, y por la subdelegada en A Coruña, María Rivas.

Así, las declaraciones de Miñones parecieron despertar la reacción de una Xunta que, a través de un comunicado, expuso que “as bonificacións do 50% no autobús autonómico están sendo asumidas integramente polo Goberno galego, xa que o Goberno de España non achegou aínda nin un euro para financiar a iniciativa”. Infraestruturas añade que este “continúa sen concretar os fondos e sen achegar os cartos para financiar unha iniciativa que anunciou en xuño”.

La propia Xunta, a su vez, señaló que, ante la pasividad de Madrid, decidió asumir con fondos propios la bonificación máxima del 50%, consolidando así “a aposta sen precedentes que a administración autonómica está a facer polo transporte público”.

También aprovechó la Xunta para recordar que dichos decuentos ya se encuentran presentes en los barcos de la Ría de Vigo y los Feve de la comarca de Ferrol, así como en los servicios de transporte urbano de Ferrol y Pontevedra.

En el mismo comunicado, la Xunta señaló además otras iniciativas como, por ejemplo, la tarjeta ‘Xente Nova’, con la que “os menores de 21 anos viaxan gratis no autobús da Xunta en calquera das máis de 3.400 liñas que percorren Galicia, sendo xa máis de 120.000 os mozos que se benefician desta medida”.

Además, la Xunta, incluso, apuntó directamente al delegado Miñones, afirmando que “sorprende” que este “poña en valor as bonificacións do autobús estatal entre Galicia e outras comunidades autónomas, cando os plans do Goberno de España co novo mapa de concesións de transporte estatal pasan por recortar servizos, obrigando a máis transbordos e deixando a 23 concellos galegos sen parada, prexudicando de xeito directo a máis de 136.000 galegos”.

Los cruces de declaraciones entre la Xunta, mayoritariamente enfocados en Alfonso Rueda, y el delegado del Gobierno no son algo nuevo, ni tampoco en lo que se refiere a las bonificaciones al billete de autobús. Precisamente y apenas once días atrás, ambos se enzarzaron bajo el mismo pretexto, cuando, coincidiendo con la introducción de esta medida, Rueda ya afirmó que era la Xunta quien asumiría el coste de los descuentos ante la “indefinición” del Gobierno de Sánchez, mientras que Miñones respondió acusándole de mentir a los gallegos.

Otro episodio más dentro de una controversia que, todo indica, no semeja ser el último ni terminar aquí.