Quinientos gallegos cada año están a la espera de un órgano

España se mantienen como líder mundial en donación de órganos, y ya van 29 años consecutivos. Un dato que da una idea de la concienciación y solidaridad de la sociedad. La pandemia, como en todos los ámbitos, también influyó en este ámbito pero aún así, como indica la Federación Alcer Galicia en un comunicado, las cifras no son tan malas como se esperaba.

La comunidad gallega mantuvo en el año 2020 328 trasplantes de órganos, frente a los 354 del año anterior, un descenso no muy pronunciado hasta que se pasan los fríos números a personas, con nombres y apellidos, familias y sueños de futuro. Así en el primer año de la pandemia 26 personas menos en Galicia recibieron un órgano que, en algunos casos, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Tal y como explica a este diario Rafael Rodríguez, presidente de Alcer (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón) de A Coruña, y de la Federación Alcer Galicia, cada año, aproximadamente 500 gallegos están a la espera de un órgano para ser trasplantados. De ellos, entre el 15 y el 20 % lo necesitan en menos de un año para no fallecer, son básicamente los que precisan “un pulmón, un hígado o un corazón”, explica. Pero aún concreta más y asegura que de ellos, “en torno al 10 % el órgano no llega a tiempo”.

En el Día del Donante de Órganos, el 2 de junio, las asociaciones de trasplantados agradecen, como siempre hacen, a las personas donantes y a sus familias haber dicho ‘sí’ al trasplante. Un acto generoso que favorece la mejora de la calidad de vida de los que lo reciben. “Queremos agradecer cada acto de amor”, indican.

Rodríguez explica su caso, aunque vaya por delante que no es precisamente típico. Es profesor de Pedagogía Terapéutica en el instituto Saturnino Montejo de Ferrol, y aquí comienza ya una diferencia con la mayoría de enfermos renales. “El 92 % no trabaja”, asegura, porque no todos son capaces de mantenerlo o, peor aún, son despedidos. Es difícil teniendo que acudir a sesiones semanales de diálisis.

En su caso, está trasplantado desde el año 1993. Su enfermedad –amiloidosis renal– debutó a sus 21 años, sus riñones non funcionaban como deberían y era candidato al trasplante, pero no debió hacer hemodiálisis hasta 9 años después. Con 31 llegó su riñón donado, el mismo que le acompaña desde hace 28 años. Y esta es otra diferencia con muchos compañeros trasplantados. No ha tenido ningún problema de rechazo, y eso que por una enfermedad secundaria que sufre casi no toma medicación, explica Rafael.

En su caso, sí perdió el empleo, como la mayoría. Trabajaba en un colegio concertado, pero “el mismo año aprobé las oposiciones”, así que tuvo mucha suerte. También perdió a su pareja de entonces. “El índice de separaciones y divorcios entre nosotros es muy elevado”, asegura y explica el porqué: “Cambia mucho la parte física, la sexual, la emocional, el proyecto de vida... La persona cambia mucho”, y no todo el mundo está preparado para estar con un enfermo. Él mismo perdió más de 20 kilos en sus peores momentos.

Y sobre su situación en la pandemia de coronavirus, explica que él está trabajando en el instituto, pero que “la Xunta no me reconoció como personal sensible. Muchos llevan un año y medio confinados o de baja laboral. Es como una espada de Damocles permanentemente ahí”. Deben tener más cuidado que el resto para no contagiarse.

Sobre los logros conseguidos, el presidente de Alcer Galicia explica que cuando van a dar charlas a los institutos para concienciar sobre la necesidad de hacerse donante o de que la familia dé el ‘sí’ cuando un ser querido fallece, “la gente joven ve la donación como algo totalmente natural. El problema se encuentra en los mayores”. O el hecho de que desde el año pasado se hay conseguido “que en las donaciones en vivo se dé la baja laboral. Hasta ahora no la daban porque como es un acto voluntario y el donante no está enfermo...”, concluye.