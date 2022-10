Rajoy y González reclaman un pacto de rentas que reparta el peso de la inflación

O Grove. “Hace diez años nadie hablaba del problema demográfico, era algo con tantas complejidades que se creía mejor ir mirando el día a día y no preocupaba demasiado”, dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su intervención este viernes en una mesa de debate junto a otros presidentes autonómicos como Ximo Puig o Juanma Moreno en el Foro La Toja.

“Ahora es algo que nos tiene que preocupar enormemente”, aseguró, recordando que Galicia fue la primera autonomía en ponerlo sobre la mesa. Y es que en nuestro caso particular “no hay más que consultar las tablas de población de algunos lugares hace 100 años y ahora, en las que han pasado de 20.000 a solo 2.000 habitantes”, ejemplificó el titular autonómico. ¿El gran problema? Que “ojalá esos 18.000 se hubiesen ido a la ciudad de Vigo o a la de A Coruña, pero no están allí, simplemente no están en ningún sitio”, precisó, refiriéndose a que cada vez muere más gente y no se ve reemplaza por nacimientos.

“La pirámide poblacional se estrecha por la base, como si fuese un reloj de arena, y todos sabemos lo que pasa con los relojes de arena cuando se acaba la arena”, indicó. De tal manera que, aunque confesó que “está bien vivir más años y con mejor calidad de vida, todo eso hay que sostenerlo, y es un problema enorme para las sociedades ricas”. La solución para muchos está en la inmigración, por eso desde Galicia, tal y como apuntó, está en marcha un programa para atraer el talento de los hijos de gallegos emigrados.

Además, para favorecer la natalidad, dejó claro que “no podemos obligar a la gente a tener hijos, pero sí podemos ayudarla y estimular que los tenga libremente”. Para ello, entre otras cosas, resaltó el hecho de que desde este año en Galicia las familias que tienen dos hijos, a efectos fiscales, ya se consideran numerosas, como eran hasta ahora las de más de tres. Y también la escuela es gratuita para todos los niños de cero a tres años. ecg