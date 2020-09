Raül Blanco tilda de “innecesario e inmoral” el trato

A LAS FAMILIAS. El Gobierno central avisaba a Alcoa: esto no es el final del camino ni se tuerce el brazo a ninguna Administración. “Se abre ahora otro escenario donde se tomarán otro tipo de decisiones menos amistosas”, avanzó el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco. En los próximos días se analizarán dichas medidas con el objetivo de que no se pare la planta en ningún caso. “Es innecesario e inmoral someter a este sufrimiento a las familias de A Mariña que dependen del trabajo en Alcoa. Entiendo que hay mala fe durante las negociaciones de venta. Seguiremos trabajando para lograr un acuerdo que mantenga empleo y capacidades industriales en Lugo”. J. C.