Rebaixa de prezos e alumnado por aula nos cursos de idiomas do CLM dos Campus de Lugo e Santiago

clases. A USC mantén aberta a convocatoria de matrícula nos cursos de idiomas que impartirá ao longo do primeiro semestre do curso 2021-22 o Centro de Linguas Modernas (CLM) nos campus de Santiago e Lugo. As principais novidades da programación afectan á redución do número máximo de alumnado por aula, unha cifra que pasa de 20 a 15 persoas, así como ao abaratamento da matrícula reducida para a comunidade universitaria, unhas taxas que cara ao vindeiro curso pasan de ser de tres a 2,60 euros, segundo explicou a directora do CLM da USC, Katerina Vlasakova, que tamén salientou que os cursos do Centro de Linguas Modernas poden servir como primeira experiencia universitaria para os maiores de 16 anos.

O abano de idiomas programado por este servizo complementario do ensino universitario da USC en Compostela inclúe cursos anuais de inglés de carácter presencial e semipresencial, unha oferta á que cómpre sumar cursos regulares semestrais de alemán, francés, catalán, galego para non galegofalantes, portugués e italiano. No caso do Campus de Lugo, a programación de cursos regulares con periodicidade semestral limítase aos idiomas inglés, alemán e francés.

O Centro de Linguas Modernas da USC, do mesmo xeito que en anos anteriores, completará a súa programación formativa do primeiro semestre do curso 2021-22 na sede universitaria luguesa con cursos específicos de inglés nas modalidades B2.1, B2 e Speaking and Listening Skills, ademais de módulos en liña de galego para non galegofalantes. A oferta de cursos específicos de idiomas programada polo CLM en Santiago de Compostela para o próximo semestre inclúe alemán por destrezas, cursos de preparación para os exames “Certificats B i C de Català” do IRL, ademais de cursos semi-intensivos semestrais de inglés nas modalidades B1, B2 e C1. ecg