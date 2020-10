Receitan para o monte do século XXI priorizar os usos fronte a propiedade

Seis décadas atrás, no campo galego traballaban 800.000 persoas e a distribución da propiedade das terras agrarias e dos montes aportaba unha cifra similar. Moito ten cambiado o mundo: hoxe do noso rural emprega a cincuenta mil galegos... e contabilízanse 1,7 millóns de propietarios destas terras. Así nos debuxa o panorama Edelmiro López Iglesias, editor xunto a Albino Prada do último informe do Foro Económico de Galicia, sobre O monte galego do século XXI.

Nun futuro próximo non haberá galego sen algún terrao, confesa o experto medio en broma, medio en serio, acompañado por Santiago Lago, director do Foro. Na presentación deste documento, queda claro que a meirande parte desdtes propietarios non teñen, productivamente falando, nada que ver con eles. De feito, confesa o coordinador do grupo de investigación en Economía Agroalimentaria e Medioambiental, Desenvolvemento Rural e Economía Social (Ecoagrasoc) na USC, a Consellería do Medio Rural conta 300.000 fincas sen dono coñecido.

Nas conclusións do informe ponse de manifesto que é preciso construír (ou reconstruír, segundo Edelmiro López) un aproveitamento diversificado e multifuncional, das terras de monte. Sen monocultivos ata donde alcance a vista de eucaliptos, que sí teñen o seu lugar nun modelo de explotación en mosaico.

Nacido dos documentos e as aportacións de expertos congregados na IV reunión anual do Foro Casal de Armán, plantéxase combinar a produción de madeira de especies de crecemento rápido, madeiras de calidade, gandería extensiva, biomasa e outras fontes de enerxía renovable, funcións ambientais e espazo de lecer. Todos estes usos son compatibles cunha adecuada ordenación.

Evidenciase a necesidade dunha reforma estrutural que “sen alterar a estrutura da propiedade, impulse a mobilización produtiva e un axeitado aproveitamento destas superficies”. Como? Penalización aos propietarios de terras abandonadas. Unha especie de a terra para quen a traballe, pero sen que os donos deixen de selo. De ter un problema, gastos e risco de multas, pasarían a ter rendas, Banco de Terras mediante.

Como a inmensa maioría do monte galego son de propiedade privada, instan a que sexa esta a que protagonice a súa mellora, gozando de axudas que nunca cheguen ao cen por cen do investimento, para “separar a palla do trigo”, os verdadeiros interesados en aproveitar o monte e non cazasubvencións.

A xestión pública directa reservarase a montes veciñáis ou áreas protexidas medioambientalmente.

Usos segundo a tipoloxía das terras

Os expertos do Foro Económico receitan distintas accións segundo o tipo de monte el monte, que recolle Europa Press. Así, para o de propiedade particular con potencial agrogandeiro, o documento tamén aposta por unha reforma da normativa sobre arrendamentos rústicos, a “reactivación” do Banco de Terras, o impulso da fórmula dos polígonos agroforestais, a modificación dos apoios aos investimentos das explotacións agrarias e a utilización dos pagos agroambientaies e outras axudas para estimular esa reorientación dos sistemas produtivos.

Nas terras de monte particular para explotación madeireira instan a impulsar figuras ou fórmulas de xestión común que veñan a complementar ás sociedades de fomento forestal, o tratamiento fiscal axeitado para as rendas obtidas da produción desta materia prima, a reforma do apoio público aos investimentos e o acompañamento das iniciativas empresariais en outras actividades complementarias da forestal. Aquí entran outros usos da madeira, e citouse como exemplo a fábrica de viscosa a base de celulosa forestal que apoia a Xunta.

Sobre a figura do monte veciñal en man común, indican que se requiere un novo marco legal que, “consolidando a propiedade veciñal, favoreza en maior medida a posta en produción das terras”.