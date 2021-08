Rechazo en Galicia al plan para geolocalizar los barcos de bajura

La Federación Gallega de Cofradías de Pescadores cargó este lunes contra la prueba piloto para geolocalizar 150 embarcaciones de pequeñas dimensiones (menos de 12 metros) en nuestra autonomía a través de una app por la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pretende pagar 1,4 millones. Del proyecto, que busca controlar telemáticamente sus capturas, se enteraron por los medios y, con impotencia, evidenciaron su descontento: “Con aliados así non é de extrañar que nos encontremos como estamos a nivel pesquero europeo”.

La pretensión del departamento estatal, que fue avanzada antes de reunirse la Comisión Europea (CE), el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo en los trílogos (negociaciones de las que saldrá el futuro reglamento de control pesquero comunitario, que sí contempla este nuevo mecanismo de seguimiento) supone, a su juicio, una completa “falta de consideración” .

Según remarcaron, “non se entende que na reunión mantida coa Secretaria General del Mar se nos diga que intentarán facer ver a Bruxelas as características e o funcionamiento da flota e o sector en xeral da pesca artesanal galega” y ahora “pretendan facer unha proba piloto con 150 barcos e invirtan 1,4 millóns de euros nunha cuestión que aínda non é definitiva”.

Asimismo, señalaron que en la comunidad gallega, “o control sobre a pesca artesanal e o marisqueo é riguroso”, ya que “se remiten as capturas diariamente” y “os puntos de control realizados sobre o sector a través dos plans de explotación aportan xa toda a información dos buques e os profesionais”. Por este motivo, y para “evitar duplicidades na xestión”, exigieron al Ministerio que “queira coñecer que datos xa están aportados diariamente á Consellería do Mar”, la cual ya se posicionó contraria a la futura norma.

“O sector demanda axudas para modernización, melloras dos buques, para seguridade nas embarcacións, melloras nos portos, nas lonxas e melloras na promoción dos produtos da pesca e, sen embargo, o Ministerio invirte en cuestións non aprobadas nin demandadas polo sector que en Galicia non irán en beneficio do mesmo senón todo o contrario”, lamentaron.

Ante dicha situación, la entidad autonómica avanzó que convocará el próximo 14 de septiembre una junta general de todos los patrones y vicepatrones mayores para debatir el asunto y acordar las medidas que vean oportunas.

LA APP. Durante la prueba de geolocalización, como consta en las prescripciones técnicas de la app que pretenden desarrollar e instaurar, se usarán “dispositivos portátiles en los cuales se instalará la aplicación de bitácora electrónica dotada de función de seguimiento de la embarcación”.

En concreto, se suministrarán 150 aparatos móviles tipo Tablet, rugerizado, que se entregarán a sendos barcos, todos y cada uno gallegos, pues es donde se concentra la mayor parte de la flota de bajura española. De ellos, 75 dispositivos con sistema operativo Android y 75 con iOS.

Así las cosas, desde la aplicación “que permitirá agilizar la recopilación e informatizar las capturas”, deberán introducirse (haciendo uso de los aparatos entregados) el nombre del pesquero y el del capitán, el puerto de desembarque, el arte de pesca y sus dimensiones, así como la zona de captura. No es todo, los días de faena también se introducirá la hora de salida y llegada a puerto, las cantidades “capturadas y mantenidas”, e incluso los descartes.