Recuperan o corpo do pescador que caeu ao mar en Valdoviño

O corpo do pescador que caeu ao mar o pasado martes no municipio de Valdoviño (A Coruña) foi localizado na mañá deste xoves a uns 50 metros ao sureste do lugar no que desapareceu na praia de O Baleo.

Segundo explica Salvamento Marítimo a Europa Press, o pescador foi localizado ás 10,46 horas deste martes polo helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer 211 --con base en Santiago--.

Un rescatador sacou da auga o corpo do pescador ás 11,20 horas e foi levado en helicóptero á praia do Baleo, onde foi entregado á Garda Civil. A emerxencia foi coordinada polo centro de Salvamento Marítimo da Coruña --que depende do Ministerio de Transportes--.

Un amplo dispositivo buscaba a este home de 41 anos de idade, veciño de Asturias, desde que o martes un compañeiro avisase ás 9,45 horas da súa caída.

SANTIAGO. EUROPA PRESS