Recursos mineiros críticos en Galicia: oportunidade estratéxica ou risco de sobreexplotación?

VIGO. EP. A minería galega reclámalle ás administracións que aposten por "investigar" a riqueza xeolóxica da comunidade para coñecer mellor o subsolo de Galicia e, no seu caso, confirmar a presenza das chamadas materias primas críticas, é dicir, recursos xeolóxicos estratéxicos para a industria actual e futura, ligada a novas tecnoloxías, mobilidade eléctrica ou aeroxeración. A dependencia que a UE ten de terceiros países, especialmente China e Sudáfrica, á hora de prover á súa industria destas materias primas fundamentais (minerais, metais e elementos químicos) activou as alertas nos últimos anos. A pandemia de COVID evidenciou aínda máis a vulnerabilidade das cadeas de subministración.

Nunha comunicación de setembro de 2020, a Comisión Europea xa avisa que "hai moito en xogo" e publica unha listaxe de 30 materias primas consideradas "fundamentais" para o desenvolvemento industrial. Entre elas, algunhas como o cobalto (usado en baterías e imáns), o litio (baterías e metalurxia), o grafito natural (fabricación de aceiro, entroutras aplicacións), o niobio (aceiro, condensadores ou superconductores) ou o tantalio (dispositivos electrónicos ou superaleaciones), para as que a UE depende totalmente das importacións.

A importancia estratéxica destes materiais é fácil de comprender se se ven as consecuencias que poden ter os problemas de subministración en actividades concretas. Un exemplo son as dificultades das empresas que deben prover compoñentes con semiconductores á industria da automoción, e que xeran incidencias en fábricas de toda Europa (entre elas, a planta do Grupo Stellantis en Vigo).

Ante este escenario, no que a propia UE anima aos estados a investigar sobre os seus recursos e a identificar o potencial de materias primas secundarias ou de residuos, a minería galega animou ás administracións a apostar por "coñecer a riqueza xeolóxica" de Galicia.

MATERIAS CRÍTICAS EN GALICIA

A Cámara Mineira estima que, da listaxe de recursos estratéxicos publicado pola UE, hai "indicios" de que a cortiza galega pode albergar polo menos 8 (antimonio, barita, terras raras, grafito natural, niobio, silicio metálico, tantalio e wolframio), aínda que algúns expertos, como Pablo Núñez, do Colexio de Geólogos, eleva esa cifra a 10, incluíndo tamén o litio e o titanio.

Pablo Núñez explicoulle a Europa Press que, cun panorama internacional no que "China copa practicamente todo", é fundamental investigar e "coñecer ben os recursos" de que dispón cada territorio.

Respecto diso, lembrou que para saber se un determinado recurso atópase nas condicións óptimas para a súa extracción, se é viable ou rendible, é necesario un arduo traballo previo e un proceso que pode durar anos. Nese período, recoñeceu, deben facerse investimentos importantes en investigación e desenvolvemento de proxectos, aínda que insistiu en que "Galicia ten un potencial tremendo en recursos xeolóxicos".

De feito, segundo lembra a propia Cámara Mineira, esta actividade ten gran tradición en Galicia e a facturación anual rolda os 600 millóns, sendo líder nacional en subsectores como o da lousa, o granito, o cuarzo ou os balnearios. O presidente da Cámara, Juan José López, sinalou que hai unhas 600 concesións mineiras na comunidade (moitas delas xa caducadas), aínda que ningunha especificamente vinculada á explotación de materias críticas.

En todo caso, tanto Juan López como Pablo Núñez subliñaron que a actividade mineira está "hiperregulada", sometida a infinidade de esixencias administrativas e ambientais. "A minería galega está comprometida coa sustentabilidade, non temos outra opción, e rendemos contas anualmente do que investigamos e do que extraemos", sinalou.

INVESTIGACIÓN

Pola súa banda, a directora da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo, Elena Alonso, subliñou tamén a importancia da investigación, non só para coñecer os recursos, senón para favorecer unha actividade sustentable e xeradora de valor engadido e riqueza na contorna.

Así, desde esta escola da Universidade olívica levan a cabo investigacións sobre os diferentes procesos da industria mineira, como a exploración e investigación de xacementos, a explotación, o beneficio e a comercialización de rocas e minerais, "procesos que se deben levar a cabo nun contexto de desenvolvemento sustentable e economía circular".

Neste ámbito, destaca a actividade do grupo de investigación Xestión Segura e Sustentable de Recursos Minerais (GESSMin), Grupo de Referencia Competitiva da Xunta de Galicia, que elaborou unha 'Guía de boas prácticas para a integración paisaxística das actividades extractivas', e tamén traballa en estudos sobre a protección e conservación de patrimonio ou sobre a estabilidade de escavacións.

NOVAS OPORTUNIDADES

Á marxe da actividade meramente extractiva, Juan José López destacou as "oportunidades" que o sector mineiro galego pode ter en dous ámbitos: por unha banda, na revalorización dos chamados estériles, é dicir, na recuperación de materias críticas a partir de descartes ou refugallos de explotacións xa existentes; e, doutra banda, na fabricación dos 'novos materiais', como 'composites' e polímeros (que se utilizan en automoción, aeroxeradores ou aeronáutica), e de pinturas.

Así, a Cámara Mineira de Galicia presentou ante o Ministerio de Transición Ecolóxica unha Manifestación de Interese para un proxecto de planta piloto que investigue a presenza destes materiais estratéxicos nos estériles e impulse a "minería urbana" (revalorización de residuos eléctricos e electrónicos).

O "PARADOXO" DA TRANSICIÓN ECOLÓXICA

Pero esta visión non é compartida por colectivos ecoloxistas como Greenpeace, Verdegaia, Contramínate ou por outros expertos, que cuestionan o "paradoxo" de pretender camiñar cara a unha transición ecolóxica asumindo o custo dunha "sobreexplotación" dos recursos.

Cristóbal López, de Ecoloxistas en Acción, denunciou que a extracción de materiais asociados a novas tecnoloxías "supón, moitas veces, xerar metais pesados, que se estenden rapidamente polo subsolo", ou causar danos en áreas próximas a espazos protexidos, e puxo o exemplo da mina de coltán de Penouta, en Viana do Bolo, "no límite da Rede Natura de Pena Trevinca".

Ademais, criticou que a lexislación sobre actividade mineira "é moi laxa" en Galicia e non hai o suficiente control por parte das administracións. Na mesma liña, lamentou que a maior parte de beneficios son para grandes expresas foráneas que, "en caso de problemas ambientais ou doutro tipo, desaparecen".

Por outra banda, o decano da Facultade de Económicas da USC e profesor de Economía Aplicada, Xoán Doldán, tamén cuestionou que a propia UE urxa a explotación de materias críticas como condición para avanzar na descarbonización, porque "se está superando calquera límite de sustentabilidade" nun "mundo finito e "hai que cuestionarse esta forma de organización económica". "Algúns deses materiais que sinala a UE xa están en situación crítica, queda pouco e o que hai está en xacementos 'malos'", apuntou.

Con respecto á alternativa de revalorización de estériles ou a reactivación de explotacións en busca doutros recursos, recalcou que "hai que ver tamén o que se perde" e lamentou que esa vía non responda a unha verdadeira preocupación ambiental, senón á situación "crítica" que "xa obriga a remover entre o lixo".