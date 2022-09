Redúcense as medidas covid nas aulas para o inicio do curso escolar

Santiago. A Comisión de Saúde Pública (CSP) actualizou onte as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde fronte a Covid-19 para centros educativos, segundo a cal quedan se retiran moitas das medidas de prevención que este pasado curso escolar estaban vixentes, como a ventilación permanente ou obrigatoriedade de manter a distancia interpersoal en comedores.

Por unha banda, segundo acordou a Comisión de Saúde Pública, neste curso escolar permitirase que os Grupos de Convivencia Estable de infantil, primaria e especial interactúen en calquera situación e espacio físico, e elimínase a necesidade de manter a distancia interpersoal nos comedores escolares.

Do mesmo xeito, os grupos e aulas de Educación Secundaria Obrigatoria, de Formación Profesional e de Bacharelato tamén poderán interactuar en calquera situación e espacio físico. Asemade, as medidas actualizadas para este curso 2022-2023 tamén eliminan a recomendación de manter a distancia interpersoal de seguridade e a de organizar por Grupos de Convivencia Estable os almorzos e merendas das actividades matinais e extraescolares.

Ventilación cruzada. A ventilación segue a ser unha medida efectiva, sendo a ventilación natural cruzada a mellor opción, tal e como se reflicte na actualización do novo documento.

Por isto, mentres a situación o permita, tamén se elimina a necesidade de ventilar as aulas permanentemente, aínda que si que se recomenda ventilar varias veces ao día entre as diversas clases, adecuando o tempo ás características da aula.

Finalmente, a Comisión de Saúde Pública acordou tamén, según informou onte, eliminar a necesidade de intensificar as labores de limpeza. Estas pasan entón a realizarse nos termos habituais para cada eido educativo.

Con estas novas medidas, que van en liña coa evolución á baixa dos casos covid e o descenso na ocupación hospitalaria no marco xeral do estado, as escolas recuperan a normalidade prepandemia. Con todo, o alumnado que se desprace en autobús escolar para ir ao seu centro educativo terá que continuar levando máscara, dado que permanece o seu uso obrigatorio no transporte público. E.N.