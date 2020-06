Regreso da CIG á loita nas rúas por unha saída xusta da crise económica

Unha atípica estampa protagonizou a CIG este martes, coas súas mobilizacións e asembleas polas sete cidades galegas. Nos novos tempos de distancia social debido á pandemia do coronavirus, o sindicato optou por sentar aos seus delegados nas grandes prazas: con mascarillas e separados. O obxectivo era esixir á Xunta e ao Goberno central “unha saída xusta e galega á crise económica, laboral, industrial e social que atravesamos”. Cada unha das marchas estivo formada por 30 delegados, con remate no centro das urbes. Segundo a central, “esiximos políticas para unha saída da crise sanitaria, que protexan á clase traballadora fronte ao capital e que favorezan o desenvolvemento económico e social de Galicia”.

Tanto nas asembleas como nas redes sociais, imperou o lema “Que non confinen os nosos dereitos”. Desde A Coruña, o secretario xeral da CIG chamou á sociedade galega para que “se desconfine mentalmente e se active socialmente”. Paulo Carril recalcou que esta actitude é necesaria para “evitar que desta fonda crise económica non volvamos ser a clase traballadora e o pobo galego as vítimas, en canto o capital é protexido polos gobernos”.

Segundo denunciou o máximo responsable da CIG “é inconcebible a reciclaxe por parte do Goberno das contrarreformas laborais”. Afirmou que “xa non é que non derroguen as reformas laborais e das pensións, senón que aínda por riba danlle unha actualización, un verniz, e chámanlle reedición dos Pactos da Moncloa”.

En Ferrol, a CIG optou por tres marchas que saíron simultáneamente ás 10.00 horas desde a ponte das Cabras, o peirao de Curuxeiras e a estrada de Catabois. E finalizou na reformada praza de Armas, que asistiu así á primeira mobilización da súa nova época. Reclamáronse salarios xustos e emprego digno. En Santiago, houbo cinco camiñatas desde Castiñeiriño, Romaño, San Lázaro, Salgueiriños e a rotonda da Rocha para rematar na praza da Quintana. En Vigo, partiron desde sete puntos: local da CIG, praza de España, nó de Isaac Peral, praza do Rei, edificio da Xunta, centro Comercial A Laxe e praza da Ribeira do Berbés. E remataron en Príncipe.

Desde o mirador dos Castros partiu unha das marchas herculinas. Nesta cidade, Paulo Carril sinalou a importancia de retomar a mobilización para que os gobernos lexislen “en favor das maiorías sociais fronte ás políticas inxustas e erráticas, xa que esta situación non pode afrontarse coas mesmas recetas neoliberais”. Neste sentido, a CIG lamenta que “se aposte pola precariedade froito da aplicación das reformas laborais, das pensións e da negociación colectiva, con profundos recortes nos servizos públicos”.

Segundo Carril, o novo acordo social entre Goberno e sindicatos é “unha nova reforma laboral”. Pero a CIG tamén acusa ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de “estar máis preocupado por facer electoralismo sen escrúpulos e fomentar unha fraudulenta imaxe reivindicativa ante Madrid” que por exercer as súas competencias.