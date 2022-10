Reitera a Xunta a recomendación de vacinar da gripe aos nenos de ata 59 meses

Santiago. Sanidade vén de facer un chamamento, lembrando a importancia de vacinar da gripe aos máis novos da comunidade, sendo este o primeiro ano e a primeira vez no estado que se plantexa esta posibilidade.

Como parte desta campaña de vacinación contra a gripe, este martes comezouse co envío de mensaxes aos pais, nais e titores legais dos cativos de entre 2 e 59 meses de idade (catro anos e 11 meses). Preto de 62.000 SMS chegaron ás persoas usuarias de tarxetas sanitarias de nenas e nenos non vacinados que non tiñan cita programada.

Ata o de agora, en Galicia foron vacinados da gripe un total de 6.558 rapaces de entre 6 e 59 meses. Lembran tamén dende a carteira de Sanidade que os máis pequenos están recibindo a súa dose nos seus respectivos centros de saúde, e que a cita se pode pedir a través da Aplicación Sergas Móbil, por internet ou por teléfono.

Vindeiras quendas de vacinación. A campaña de vacinación antigripal 2022 comezou o pasado 10 de outubro, momento noq ue se comezou a chaar aos máis vulnerables e tamén a este grupo de idade de ata 59 meses.

Está previsto que o vindiero día 31 de outubro comeza a terceira quenda de vacinación, das persoas de 70 e a 79 anos. A parti do 7 de novembro abrirase a seguinte quenda de vacinación, de persoas de 60 a 69 anos, menores de 60 con patoloxías de risco, embarazadas, e persoal de risco e servizos esenciais. O derradeiro chamamento será a partir do 14 de novembro. E.Nieto