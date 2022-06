Los adolescentes actuales no son iguales a los de hace 20 años y, mucho menos, a los de hace 40 o 60. Y esto afecta a todos los planos de su comportamiento y de su personalidad, también a la sexualidad. En concreto, hoy en día se encuentran personas de corta edad muy diversas. De la división tradicional entre hombres y mujeres en función de su aparato reproductor se ha pasado a hombres y mujeres en función de cómo cada quién se sienta o decida sentirse, incluso descartando el adscribirse a un género o sintiéndose de uno diferente en función del día, el lugar o las circunstancias o incluso de ninguno de los dos géneros (no binario). Del mismo modo, también es importante tener en cuenta que la diversidad sexual influye en las atracciones, de tal manera que los homosexuales cada vez se equiparan más en número a los heterosexuales. Y, del mismo modo, cada vez un más personas escogen vivir el ‘amor libre’, sin ataduras, sin pareja estable, pero sí con vínculos afectivos, que no necesariamente tienen que darse con una sola persona, sino que pueden darse relaciones polígamas aceptadas por todas las partes sin mayor complicación. E incluso personas asexuales que no necesitan practicar relaciones íntimas, o personas que, pese a que mantienen relaciones habitualmente, no quieren atarse a una pareja y prefieren permanecer solas de cara al futuro. En definitiva, toda una variedad de alternativas, tantas casi como individuos. Pues nadie es igual a nadie y tampoco nadie se siente igual a nadie ni nadie siente como nadie.

CAMBIO EVIDENTE DE PRIORIDADES DE LA VIDA EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS. La última encuesta sobre la sexualidad adolescente, el cuestionario 40dB, elaborado por el diario El País en colaboración con la Cadena Ser encuestó a más de 2.000 personas. Sus resultados reflejaron que la inmensa mayoría de los jóvenes actuales siguen deseando tener pareja, son heterosexuales y monógamos. Pero, cada vez, hay más diversidad. Por edades, los más jóvenes (la generación Z, de 18 a 24 años) es la que da menos puntuación da al amor (un 7,6) y los únicos que ponen por delante el trabajo y los estudios. Por otro lado, solo el 20 % del total de encuestados creen que se es más feliz sin pareja, aunque la mayoría sí prefieren estar solos que mal acompañados. Asimismo, una inmensa mayoría quieren ser monógamos, en teoría (un 83,2 %).

El 71,7 % de los chicos de la generación Z sigue a día de hoy declarándose heterosexual, pero ya un amplio 33,5 % no descarta enamorarse de su mismo sexo alguna vez en el futuro. De hecho, chicas y chicos que actualmente tienen pareja de un determinado sexo, no cierran la puerta a cambiar. Y un 16 % tampoco rechaza la posibilidad de enamorarse de alguien asexual. Son los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, por tanto, los más plurales en cuanto a identidad y orientación sexual, pero a la vez también son los que se declaran menos interesados en el amor que otras generaciones. De hecho, la mitad de ellos no tiene pareja.

Por delante de la pareja estaría su independencia y libertad, así como su trabajo, sus estudios o su proyección profesional. Con todo, a pesar de ello, curiosamente son más celosos. Un 44,5 % de ellos cree que coquetear, aunque no exista contacto físico, es una forma de infidelidad.

LOS MILLENIALS SON LOS QUE MUESTRAN MÁS INTERÉS EN LAS PAREJAS ESTABLES Y SOLO EL 23,2 % ESTÁN AÚN SOLTEROS. Sería la generación anterior a la Z, los Millenials, nacidos entre 1981 y 1996, los más emparejados de todos los grupos. Pues solo el 23,2 % están solteros y la mayoría no querrían estarlo. De hecho, son también los que menos declaran disfrutar de su soltería. Les gusta tener pareja y se sienten cómodos con una persona fija a su lado.