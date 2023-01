Renfe emitió más de 66.000 abonos gratuitos en Galicia desde septiembre

Santiago. Renfe ha emitido unos 66.410 abonos gratuitos de Media Distancia, Avant y Cercanías de Ancho Métrico en Galicia para los desplazamientos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, según informó la compañía en un comunicado.

En el total de España, Renfe ha expedido más de 2,34 millones de abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia y abonos Avant al 50% para los desplazamientos entre estas fechas.

Del total de títulos multiviaje gratuitos expedidos, 1,63 millones (el 71,6 %) corresponden a abonos para viajar en los diferentes núcleos de Cercanías, Rodalies y Cercanías Ancho Métrico, mientras que los 665.000 abonos restantes (el 28,4 %) son para trayectos de Media Distancia.

Además de los abonos gratuitos para clientes recurrentes, Renfe ha vendido cerca de 92.000 títulos con descuentos del 50 % de Avant para utilizar en los servicios de media distancia de alta velocidad.

Por su parte, Renfe comenzará el próximo 9 de enero a devolver de forma automática las fianzas de 10 y 20 euros pagadas por los usuarios de Cercanías y Media Distancia, respectivamente, vinculadas al uso de los abonos gratuitos que han usado más de 2,5 millones de personas en los últimos cuatro meses.

Así lo indicó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en un encuentro con la prensa celebrado ayer en la estación madrileña de Nuevos Ministerios, donde ha repasado la forma de proceder para volver a solicitar los nuevos abonos gratuitos para viajar durante los próximos cuatro meses.

De esta manera, partir del 9 de enero, todos los usuarios que pagaron la fianza con tarjeta recibirán de forma automática su devolución, mientras que los que la pagaron en metálico podrán solicitar el reembolso presencialmente a partir del 15 de enero.

No obstante, no recibirán la devolución aquellos viajeros que hayan hecho un uso indebido de los abonos, al reservar varias plazas en un día y no viajar en ninguna. Hasta el 23 de diciembre, solo 70 viajeros fueron ya informados por Renfe de que se les retiraría el abono y se les incautaría la fianza. Tampoco la recibirán los que no hayan hecho un mínimo de 16 viajes durante los cuatro meses de fianza del abono. E.P.