Renfe incluye un nuevo extra en los billetes para retrasar la hora en el día

Santiago. Día 8 de septiembre. A menos de quince días para que termine el verano y comience el otoño, las principales ciudades gallegas más allá de Ourense siguen sin contar con la alta velocidad. El prometido AVE con el que se contaría ya para el verano, como forma de facilitar la llegada de turistas por el Xacobeo 2022, no ha llegado y, lo peor, es que tampoco tiene pinta de que vaya a hacerlo próximamente. No hay fechas, no hay plazos, no hay nada, solo una larga espera.

Así las cosas, aunque Renfe celebra “que el proyecto avance”, después de que un tren Avril en pruebas alcanzase los 360 kilómetros por hora y batiese el récord de velocidad ferroviaria en Galicia, no se conforma. “Ojalá este hito sirva para homologar los trenes”, advirtió ayer la operadora ferroviaria.

En cualquier caso, respecto a las pruebas, apuntó que la última realizada solo es “una prueba más de Talgo, que sigue sin homologar los trenes” y reprobó que la compañía “debería haber entregado, tras la revisión inicial del contrato por el coronavirus y las revisiones de Renfe, las primeras unidades en enero de 2021”. “Ya llevan, a día de hoy, 20 meses de retraso”, censuraron fuentes de Renfe en un comunicado remitido a los medios de comunicación este jueves.

“Hay que recordar que el proceso de homologación está ligado a la seguridad de la explotación y que, por ello, no es un proceso fácil en un tren completamente nuevo y que circulará hasta a 330 kilómetros por hora en ancho fijo y ancho variable”, señaló.

Con todo, Renfe incidió en que aún sigue “esperando” a que Talgo le entregue “el calendario definitivo” y aseguró confiar en la capacidad de esta empresa “para que consiga homologar los trenes y los entregue con urgencia, porque es un pedido que hace casi dos años debería estar a pleno rendimiento”. Veremos si lo consiguen.

Mientras tanto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tachó este jueves de “bastante lamentable” que el Gobierno gallego tampoco cuente con información sobre los avances en la implantación de los Avril. ecg / E.p.